Новую лыжню открыли в парке «Арена» возле ЛДС в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Парк «Арена» в Новосибирске теперь радует всех желающих не только катком, но и новой лыжней. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в своем Telegram-канале.
Она обратилась к жителям с призывом не только покататься на коньках, но и пробежаться на лыжах по новой трассе. Вся нужная экипировка доступна для аренды.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предварительно рассказал о новой лыжной трассе, которая идет вдоль реки Обь, начиная от ЛДС «Сибирь-Арена» и до Бугринской рощи. По планам, в 2023–2024 годах здесь будет проходить один из этапов соревнований «Лыжни России».