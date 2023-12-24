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Лыжня уже работает

Новую лыжню открыли в парке «Арена» возле ЛДС в Новосибирске

24 декабря 2023, 04:17
Фото: 1MI
Лыжня уже работает
В Новосибирске открылась новая лыжная трасса в парке «Арена» рядом с новым ЛДС «Сибирь-Арена». В следующем году запланировано проведение «Лыжни России» на этой трассе.

Парк «Арена» в Новосибирске теперь радует всех желающих не только катком, но и новой лыжней. Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова в своем Telegram-канале.

Она обратилась к жителям с призывом не только покататься на коньках, но и пробежаться на лыжах по новой трассе. Вся нужная экипировка доступна для аренды.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предварительно рассказал о новой лыжной трассе, которая идет вдоль реки Обь, начиная от ЛДС «Сибирь-Арена» и до Бугринской рощи. По планам, в 2023–2024 годах здесь будет проходить один из этапов соревнований «Лыжни России».

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#Новосибирск#Парк#ЛДС#Соревнования#Эмилия Губарева#Арена#Лыжи#Лыжня
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