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Пенсионерка исчезла

Пенсионерка загадочно исчезла с остановки в Новосибирске

24 декабря 2023, 10:27
Фото: ЛизаАлерт
Пенсионерка исчезла
Пожилая женщина, нуждающаяся в медпомощи, пропала в Новосибирске, об этом сообщил поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Александра Сюлина пропала 24 декабря в Кировском районе Новосибирска. Ей 67 лет. В последний раз ее видели на остановке общественного транспорта.

Приметы: рост 170 см, седые волосы. Была одета в темно-синий пуховик, замшевые сапоги черного цвета, бежевая шапка. С собой был пакет.

Женщина нуждается в медицинской помощи. Если вы владеете какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщите по следующим телефонам: отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

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#Общество#Новосибирск#Пропал#Поиск#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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