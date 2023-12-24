Пенсионерка загадочно исчезла с остановки в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Александра Сюлина пропала 24 декабря в Кировском районе Новосибирска. Ей 67 лет. В последний раз ее видели на остановке общественного транспорта.
Приметы: рост 170 см, седые волосы. Была одета в темно-синий пуховик, замшевые сапоги черного цвета, бежевая шапка. С собой был пакет.
Женщина нуждается в медицинской помощи. Если вы владеете какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщите по следующим телефонам: отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.