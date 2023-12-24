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Дед мороз пробежался по городу

Полуголые Деды Морозы устроили забег со Снегурочками в Новосибирске

24 декабря 2023, 02:34
Фото: 1MI
Дед мороз пробежался по городу
23 декабря в Новосибирске прошел полуголый забег Дедов Морозов и Снегурочек.

В центре Новосибирска прошел забег полуголых Дедов Морозов и Снегурочек. Это мероприятие было организовано в рамках акции «Закаленная Россия — Сильная страна».

Маршрут забега протяженностью четыре километра начинался в Первомайском сквере, затем участники двигались по улице Ленина и Красному проспекту.

Завершился флешмоб обливанием холодной водой на площади Ленина. Аналогичные мероприятия прошли по всей стране в субботу.

В центре Новосибирска Дед Морозы и Снегурочки в купальниках устроили флешмоб
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