Полуголые Деды Морозы устроили забег со Снегурочками в Новосибирске

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Published Сегодня, 02:34
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В центре Новосибирска прошел забег полуголых Дедов Морозов и Снегурочек. Это мероприятие было организовано в рамках акции «Закаленная Россия — Сильная страна».
Маршрут забега протяженностью четыре километра начинался в Первомайском сквере, затем участники двигались по улице Ленина и Красному проспекту.
Завершился флешмоб обливанием холодной водой на площади Ленина. Аналогичные мероприятия прошли по всей стране в субботу.