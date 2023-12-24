Пять компаний из Новосибирска намерены строить школы за свой счет

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Пять компаний планируют возведение образовательных учреждений за свой счет и передачу их городским властям по стоимости работ. Согласно сообщению ТАСС, процесс выкупа готовых школ начнется через два года после окончания строительства.
Алексей Кондратьев, заместитель мэра Новосибирска, отметил, что данный механизм уже начал функционировать и теперь необходимо наладить сотрудничество с банками.
Проценты по кредитам, предоставленным строительным компаниями для строительства школ, будут учитываться как вклад этих компаний в развитие социальной инфраструктуры Новосибирска.