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Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Школы будут выкупать власти

Пять компаний из Новосибирска намерены строить школы за свой счет

24 декабря 2023, 13:20
Фото: 1MI
Школы будут выкупать власти
Власти Новосибирска начнут выкупать готовые школы от пяти строительных компаний после завершения строительства.

Пять компаний планируют возведение образовательных учреждений за свой счет и передачу их городским властям по стоимости работ. Согласно сообщению ТАСС, процесс выкупа готовых школ начнется через два года после окончания строительства.

Алексей Кондратьев, заместитель мэра Новосибирска, отметил, что данный механизм уже начал функционировать и теперь необходимо наладить сотрудничество с банками.

Проценты по кредитам, предоставленным строительным компаниями для строительства школ, будут учитываться как вклад этих компаний в развитие социальной инфраструктуры Новосибирска.

Стало известно, когда в Новосибирске завершат строительство шести школ
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#Общество#Город#Компании#Новосибирск#Строительство#Школы#Эмилия Губарева
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