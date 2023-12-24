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Реконструкцию оценили в 2 млрд рублей

Реконструкцию биатлонного комплекса в Новосибирске оценили в 2,3 млрд

24 декабря 2023, 11:36
Фото: Анна Терешкова/ТГ-канал
Реконструкцию оценили в 2 млрд рублей
В Новосибирске планируется реконструкция биатлонного комплекса за 2,3 млрд рублей.

В Новосибирске оценили стоимость реконструкции биатлонного комплекса в 2,3 миллиарда рублей. Министерство спорта надеется на финансовую поддержку из регионального бюджета.

В 2024 году планируется выделить 100 миллионов рублей на проектирование этого крупного объекта. Это указано в ответе министерства изданию «РБК Новосибирск». Для выполнения строительно-монтажных работ предлагается направить 1,1 миллиарда рублей в 2025 году и еще 1,1 миллиарда рублей в 2026 году.

В рамках реконструкции планируется привести в порядок центр управления биатлонным комплексом, модули для размещения и подготовки лыж, а также несколько гостиниц. Министерство спорта считает, что необходимо расширить лыжный стадион, создать новое тренировочное стрельбище и многофункциональный спортивный комплекс.

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#Новосибирск#Реконструкция#Эмилия Губарева#Стадион#Лыжи#Минспорт
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