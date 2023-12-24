Реконструкцию биатлонного комплекса в Новосибирске оценили в 2,3 млрд

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В Новосибирске оценили стоимость реконструкции биатлонного комплекса в 2,3 миллиарда рублей. Министерство спорта надеется на финансовую поддержку из регионального бюджета.
В 2024 году планируется выделить 100 миллионов рублей на проектирование этого крупного объекта. Это указано в ответе министерства изданию «РБК Новосибирск». Для выполнения строительно-монтажных работ предлагается направить 1,1 миллиарда рублей в 2025 году и еще 1,1 миллиарда рублей в 2026 году.
В рамках реконструкции планируется привести в порядок центр управления биатлонным комплексом, модули для размещения и подготовки лыж, а также несколько гостиниц. Министерство спорта считает, что необходимо расширить лыжный стадион, создать новое тренировочное стрельбище и многофункциональный спортивный комплекс.