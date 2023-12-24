Реконструкцию биатлонного комплекса в Новосибирске оценили в 2,3 млрд

В 2024 году планируется выделить 100 миллионов рублей на проектирование этого крупного объекта. Это указано в ответе министерства изданию «РБК Новосибирск». Для выполнения строительно-монтажных работ предлагается направить 1,1 миллиарда рублей в 2025 году и еще 1,1 миллиарда рублей в 2026 году.