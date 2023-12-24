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В городах сильный снегопад

Самолеты из Томска и Кемерово не смогли вылететь в Новосибирск из-за снегопада

24 декабря 2023, 09:42
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
В городах сильный снегопад
Рейсы из Томска и Кемерово в Новосибирск задерживались на 10 часов из-за погодных условий.

Из-за погодных условий рейсы из Томска и Кемерово в новосибирский аэропорт «Толмачево» задержались. Один из рейсов задержался на более чем 10 часов.

Информация об этом была передана Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая сейчас проводит проверку, чтобы убедиться, что права пассажиров не были нарушены.

В то же время, по информации онлайн-табло, рейс в Новосибирск из томского аэропорта был отменен, а в кемеровской воздушной гавани рейс до столицы Сибири не отображался.

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#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#Самолет#Задержка#Эмилия Губарева#Авиарейсы
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