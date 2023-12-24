Самолеты из Томска и Кемерово не смогли вылететь в Новосибирск из-за снегопада

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Из-за погодных условий рейсы из Томска и Кемерово в новосибирский аэропорт «Толмачево» задержались. Один из рейсов задержался на более чем 10 часов.
Информация об этом была передана Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая сейчас проводит проверку, чтобы убедиться, что права пассажиров не были нарушены.
В то же время, по информации онлайн-табло, рейс в Новосибирск из томского аэропорта был отменен, а в кемеровской воздушной гавани рейс до столицы Сибири не отображался.