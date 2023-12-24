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Парень якобы сбежал от беременной

Сбежавшего от беременной девушки мужчину ищут в Новосибирске

24 декабря 2023, 08:30
Фото: Midjourney
Парень якобы сбежал от беременной
В Новосибирске ищут молодого мужчину, который сбежал от беременной девушки. Ироничное объявление было размещено на подъезде дома на Гурьевской улице.

Сибирячка пытается найти отца своего будущего ребенка. Мужчина не отвечает на ее попытки связаться и заблокировал ее в социальных сетях. В объявлении есть фотография горе-партнера с указанием его имени — Вова.

Фото: АСТ-54

Эту информацию опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black». В объявлении говорится: «Мы были в отношениях, все было хорошо, но когда я сообщила ему о беременности, он исчез и заблокировал меня везде».

Пользователи комментируют, что этот Владимир уже не первый раз появляется на листовках. Возможно, это просто шутка и розыгрыш.

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#Общество#Новосибирск#Соцсети#Эмилия Губарева#Розыгрыш
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