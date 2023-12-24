Сбежавшего от беременной девушки мужчину ищут в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Сибирячка пытается найти отца своего будущего ребенка. Мужчина не отвечает на ее попытки связаться и заблокировал ее в социальных сетях. В объявлении есть фотография горе-партнера с указанием его имени — Вова.
Эту информацию опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black». В объявлении говорится: «Мы были в отношениях, все было хорошо, но когда я сообщила ему о беременности, он исчез и заблокировал меня везде».
Пользователи комментируют, что этот Владимир уже не первый раз появляется на листовках. Возможно, это просто шутка и розыгрыш.