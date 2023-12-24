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Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Станцию обещают открыть в 2024 году

Станция «Спортивная»: сколько еще придется ждать открытия в Новосибирске

24 декабря 2023, 04:24
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Станцию обещают открыть в 2024 году

Недостроенная станция «Спортивная» в Новосибирске пройдет Главгосэкспертизу

В начале 2024 года станция «Спортивная» в Новосибирске пройдет повторную государственную экспертизу.

В мэрии сообщили, что основной причиной изменений в проекте строительства станции метро «Спортивная», была замена импортного оборудования на отечественные аналоги.

Губернатор Андрей Травников ранее отметил, что работы на станции фактически завершены, однако остается нерешенной проблема с документацией. Чтобы получить разрешение на ввод станции в эксплуатацию, необходимо пройти экспертизу внесенных изменений.

Впоследствии на сайте муниципалитета был опубликован документ, который продлевает разрешение на строительство станции «Спортивная». Разрешение было выдано 20 декабря 2023 года и позволяет вести строительство до 25 июня 2024 года.

Теперь стало известно, что в первом квартале 2024 года станция метро «Спортивная» пройдет повторную экспертизу, пишет РБК-Новосибирск.

Строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске продлили до лета 2024
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#Транспорт#Новосибирск#Метро#Строительство#Документы#Эмилия Губарева#Станция "Спортивная"
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