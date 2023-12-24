Станция «Спортивная»: сколько еще придется ждать открытия в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
В мэрии сообщили, что основной причиной изменений в проекте строительства станции метро «Спортивная», была замена импортного оборудования на отечественные аналоги.
Губернатор Андрей Травников ранее отметил, что работы на станции фактически завершены, однако остается нерешенной проблема с документацией. Чтобы получить разрешение на ввод станции в эксплуатацию, необходимо пройти экспертизу внесенных изменений.
Впоследствии на сайте муниципалитета был опубликован документ, который продлевает разрешение на строительство станции «Спортивная». Разрешение было выдано 20 декабря 2023 года и позволяет вести строительство до 25 июня 2024 года.
Теперь стало известно, что в первом квартале 2024 года станция метро «Спортивная» пройдет повторную экспертизу, пишет РБК-Новосибирск.