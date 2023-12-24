Стройматериалы заметно подорожали за 2023 год в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Подорожание строительных материалов оказывает влияние на все проекты, которые реализуются в Новосибирской области. Об этом сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков. Он отметил, что цены на строительные материалы достигли своего пика и в текущем году значительно выросли.
Цена на бетон в регионе увеличилась на более чем 15%, арматура подорожала на 30%, а инертные материалы — на 4-9%, пишет Infopro54 ru.
По данным аналитического агентства RID Analytics, за последние три года цены на новостройки в Новосибирске возросли на 91%. В ноябре текущего года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляла 140 тысяч рублей.