Стройматериалы заметно подорожали за 2023 год в Новосибирской области

Подорожание строительных материалов оказывает влияние на все проекты, которые реализуются в Новосибирской области. Об этом сообщил министр строительства региона Алексей Колмаков. Он отметил, что цены на строительные материалы достигли своего пика и в текущем году значительно выросли.