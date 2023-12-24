Водитель «Газели» сбил двух пешеходов в Новосибирской области

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Published Сегодня, 05:39
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24 декабря около 4:30 утра 32-летний мужчина, управлял автомобилем «Газель» по улице Партизанская в Куйбышеве. Он наехал на двух пешеходов (мужчин), которые, по его словам, шли по проезжей части в том же направлении.
В результате этого происшествия 33-летний мужчина из Омской области скончался на месте аварии, а 24-летний мужчина, родившийся в Куйбышеве, был доставлен в районную больницу в тяжелом состоянии и находится в отделении реанимации.
Сейчас проводится предварительное расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Известно, что водитель был трезв.