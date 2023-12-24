atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Водитель «Газели» сбил двух пешеходов в Новосибирской области

Водитель «Газели» сбил двух пешеходов в Новосибирской области

24 декабря 2023, 05:39
Фото: ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В Куйбышеве Новосибирской области произошло ДТП с участием автомобиля «Газель», в результате которого один пешеход погиб, другой находится в тяжелом состоянии.

24 декабря около 4:30 утра 32-летний мужчина, управлял автомобилем «Газель» по улице Партизанская в Куйбышеве. Он наехал на двух пешеходов (мужчин), которые, по его словам, шли по проезжей части в том же направлении.

В результате этого происшествия 33-летний мужчина из Омской области скончался на месте аварии, а 24-летний мужчина, родившийся в Куйбышеве, был доставлен в районную больницу в тяжелом состоянии и находится в отделении реанимации.

Сейчас проводится предварительное расследование, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Известно, что водитель был трезв.

Стали известны подробности ДТП с автобусами и фурой в Новосибирской области
Узнать подробнее
Читайте также:
«Дети были всем»: жительница Новосибирской области находится в реанимации после ДТПУжасная авария в Новосибирской области: в ДТП с фурой погибли двое детейПассажир маршрутки погиб в ДТП в Искитимском районе при столкновении с «Газелью»
#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Автомобиль#Пешеход#Эмилия Губарева#Реанимация#Прямая линия
Подпишитесь
Голоса дорисовывают: жесткий спор депутатов о фальсификации на выборах в Новосибирске
21 декабря, 05:08
Серый город-недоразумение — почему Новосибирск критикуют туристы и архитекторы
22 декабря, 02:01
Портрет академика Асеева остается в галерее почетных жителей Новосибирска
22 декабря, 09:05
Историческое здание аэропорта «Северный» в Новосибирске на грани разрушения
22 декабря, 10:14
В Новосибирске активистка составила реестр памятников «Сибсельмаша»
22 декабря, 05:42
Стрельба за рулем: дело новосибирского треш-блогера Киселева направили в суд
22 декабря, 01:45