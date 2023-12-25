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Заветные ключи получила блогерша

13-летняя блогерша из Новосибирска Милана Хаметова купила трехэтажный особняк

25 декабря 2023, 07:08
Фото: Милана Хаметова/ВКонтакте
Заветные ключи получила блогерша
Милана Хаметова, тринадцатилетняя блогерша из Новосибирска, приобрела трехэтажный особняк и поделилась этой новостью в соцсетях.

Юная блогерша из Новосибирска Милана Хаметова приобрела трехэтажный особняк. Девушка опубликовала фотографию в соцсетях: на кадре она улыбается и держит ключи от дома.

«Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового Года! В деда мороза я, конечно, верю, но в себя больше! Верьте в свои мечты!», — написала сибирячка.

Точный доход блогерши неизвестен, но она является молодой миллионершей. Ранее Хаметова была включена в список рейтинга Forbes «30 до 30» в 2023 году, став самой молодой претенденткой на награду.

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#Общество#Новосибирск#Блогер#Дом#Эмилия Губарева#Милана Хаметова
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