13-летняя блогерша из Новосибирска Милана Хаметова купила трехэтажный особняк

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Юная блогерша из Новосибирска Милана Хаметова приобрела трехэтажный особняк. Девушка опубликовала фотографию в соцсетях: на кадре она улыбается и держит ключи от дома.
«Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового Года! В деда мороза я, конечно, верю, но в себя больше! Верьте в свои мечты!», — написала сибирячка.
Точный доход блогерши неизвестен, но она является молодой миллионершей. Ранее Хаметова была включена в список рейтинга Forbes «30 до 30» в 2023 году, став самой молодой претенденткой на награду.