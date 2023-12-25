atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Девочка находится в коме

Глава СКР Бастрыкин заинтересовался новосибирской девочкой, ударившейся об диван

25 декабря 2023, 08:22
Фото: pxhere.com
Девочка находится в коме

Глава СКР Бастрыкин поручил выяснить причины травмы новорожденной в Новосибирске

В Новосибирске новорожденная девочка находится в коме из-за ушиба головного мозга. Ребенка могли ударить головой об диван. Происшествие находится на контроле у главы СК России Александра Бастрыкина.

Ребенка доставили в детскую клиническую больницу 23 декабря. Сообщается, что матери ребенка девятнадцать лет. По информации анонимного автора, которой он поделился в паблике «Инцидент-Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте», сибирячка могла случайно или намеренно ударить девочку головой об подлокотник дивана, когда разговаривала по телефону.

Осознав случившееся, мать могла скрыть случившееся. Поэтому «скорая» была вызвана только через 2,5 часа. Врачам сообщили, что ребенок поперхнулся рвотными массами. Сейчас младенец находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.

«По данному сообщению следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — рассказали в СК России.
Новорожденная девочка впала в кому после удара об диван в Новосибирске
Узнать подробнее
«Ты что так разжирела»: в Новосибирске мать получила 9 млн за инвалидность сына
Узнать подробнее
Новосибирский роддом не накажут после громкой истории со сломанным черепом младенца
Узнать подробнее
Читайте также:
«Синяк во все лицо»: в Новосибирске врачи роддома могут сесть за травму руки младенцу
#Происшествия#Новосибирск#Дети#Следственный комитет#Травмы#Следствие#Александр Бастрыкин#Глава СК Бастрыкин#Кома#Александр Ляхов
Подпишитесь
Серый город-недоразумение — почему Новосибирск критикуют туристы и архитекторы
22 декабря, 02:01
Вокруг СКИФа под Новосибирском построят сотни домов для ученых
Сегодня, 04:47
На концерт лидера группы «Агата Кристи» в Новосибирске вызвали полицию
Сегодня, 02:35
По 1 квадратному метру нового жилья построили на каждого новосибирца в 2023 году
Сегодня, 04:03
Новосибирцам резко подняли зарплату на 117,2% в 2023 году
Сегодня, 03:17
Мэр Новосибирска назвал даты зимних каникул в школах с 30 по 9 января 2024
Сегодня, 03:57