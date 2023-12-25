Глава СКР Бастрыкин заинтересовался новосибирской девочкой, ударившейся об диван

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Ребенка доставили в детскую клиническую больницу 23 декабря. Сообщается, что матери ребенка девятнадцать лет. По информации анонимного автора, которой он поделился в паблике «Инцидент-Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте», сибирячка могла случайно или намеренно ударить девочку головой об подлокотник дивана, когда разговаривала по телефону.
Осознав случившееся, мать могла скрыть случившееся. Поэтому «скорая» была вызвана только через 2,5 часа. Врачам сообщили, что ребенок поперхнулся рвотными массами. Сейчас младенец находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ.
«По данному сообщению следственными органами СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — рассказали в СК России.