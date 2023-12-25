Глава СКР Бастрыкин заинтересовался новосибирской девочкой, ударившейся об диван

Ребенка доставили в детскую клиническую больницу 23 декабря. Сообщается, что матери ребенка девятнадцать лет. По информации анонимного автора, которой он поделился в паблике «Инцидент-Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте», сибирячка могла случайно или намеренно ударить девочку головой об подлокотник дивана, когда разговаривала по телефону.