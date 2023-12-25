ГТЛК: Программа льготного лизинга обеспечит потребность в дронах

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Благодаря нескольким месяцам рекордной по темпам работе разработали и утвердили Национальный проект по развитию беспилотной авиации, План первоочередных действий по его реализации, а также обосновали беспрецедентные инвестиции из федерального бюджета, размер которых составляет 48 миллиардов рублей, на развитие отрасли в 2024 году, пишет mkset.ru.
Для обеспечения региональных и федеральных потребностей разработали План государственного гражданского заказа на приобретение беспилотных авиационных систем и услуг, в рамках которого базовым поставщиком назначили Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК).
Также ГТЛК разработала программу льготного лизинга беспилотных авиационных систем, которая будет реализовываться с начала 2024 года. Такие инструменты, стимулирующие спрос, позволят удовлетворить потребность в беспилотных авиационных системах, а также будут развивать производство — стоимость компонентов существенно снижается при серийности.
Глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих отметил, что 21 декабря Правительство России распорядилось выделить на реализацию проекта только на 2024 год 2,5 миллиарда рублей. Еще 600 миллионов рублей компания планирует привлечь с финансового рынка. Дитрих поблагодарил за доверие и поддержку, отметив, что компания готова к началу работы. В следующем году ГТЛК планирует предоставить свыше 400 беспилотных аппаратов в лизинг по льготным ставкам от 3,5 процента. Условия для рынка уникальны. В ГТЛК уверены, что на участие в программе будет высокий спрос, о чем свидетельствует активность по коммерческому лизингу беспилотных аппаратов. Данное направление компания запустила в текущем году и до конца года планирует заключить контракты на поставку в лизинг 200 беспилотных аппаратов.
Глава ГТЛК отметил, что производителям нужно уже сейчас готовиться к реализации программы, акцентируя внимание на повышении локализации, а также решить вопрос по унификации компонентов. На сегодняшний день в стране нет единого перечня комплектующих, из которых можно собрать базу для любого беспилотника. Это приводит к тому, что комплектующие производятся единично, цена на них является высокой и при необходимости ремонта может возникнуть нехватка запасных частей.
Дитрих добавил, что первоочередная задача заключается в унификации компонентной базы, чтобы любой беспилотник можно было собрать по принципу конструктора под запрос клиента. Либо доработать узлы — создать двигатель более высокой мощности или емкую батарею, которая при этом будет легкой и подойдет не только для одной конкретной модели, а станет универсальной.