ГТЛК: Программа льготного лизинга обеспечит потребность в дронах

Глава Государственной транспортной лизинговой компании Евгений Дитрих отметил, что 21 декабря Правительство России распорядилось выделить на реализацию проекта только на 2024 год 2,5 миллиарда рублей. Еще 600 миллионов рублей компания планирует привлечь с финансового рынка. Дитрих поблагодарил за доверие и поддержку, отметив, что компания готова к началу работы. В следующем году ГТЛК планирует предоставить свыше 400 беспилотных аппаратов в лизинг по льготным ставкам от 3,5 процента. Условия для рынка уникальны. В ГТЛК уверены, что на участие в программе будет высокий спрос, о чем свидетельствует активность по коммерческому лизингу беспилотных аппаратов. Данное направление компания запустила в текущем году и до конца года планирует заключить контракты на поставку в лизинг 200 беспилотных аппаратов.