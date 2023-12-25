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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 10:02

Updated Сегодня, 10:02

Нейросети создали идеальный портрет мэра Новосибирска

Идеальный менеджер: нейросеть создала портрет мэра Новосибирска

25 декабря 2023, 09:23
Фото: Midjourney
Нейросети создали идеальный портрет мэра Новосибирска

Нейросети определили идеального мэра Новосибирска

Нейросети YandexGPT2 от Яндекса и GigaChat Сбербанка создали идеальный портрет мэра Новосибирска. В разработанной искусственным интеллектом характеристике определены основные качества сити-менеджера и задачи, которые он должен решать.

По данным портала НДН.инфо, мэр Новосибирска должен уметь принимать сложные и оперативные решения в непростых ситуациях, оптимизировать расходы, эффективно общаться с представителями разных слоев населения. При этом он должен нести ответственность за каждое действие и быть готовым к внедрению инноваций.

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По мнению нейросети, руководитель администрации города Новосибирска должен в совершенстве знать историю и культуру города и в обязательном порядке иметь опыт управления городским хозяйством или иной структурой (финансы, транспорт, образование). Мэр должен уметь взаимодействовать с государственными органами и находить общий язык с губернатором.

Самыми главными задачами, которые мэр Новосибирска должен решить в кратчайшие сроки, являются улучшение состояния дорог, налаживание эффективной работы ЖКХ и принятие мер по стабилизации экологической обстановки. Кроме того, необходимо усовершенствовать работу полиции, создать новые рабочие места и обеспечить доступность культуры для горожа

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#Общество#Мэр Новосибирска#Нейросети#Александр Ляхов#Нейросеть#Искусственный интеллект
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