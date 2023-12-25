Идеальный менеджер: нейросеть создала портрет мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
По данным портала НДН.инфо, мэр Новосибирска должен уметь принимать сложные и оперативные решения в непростых ситуациях, оптимизировать расходы, эффективно общаться с представителями разных слоев населения. При этом он должен нести ответственность за каждое действие и быть готовым к внедрению инноваций.
По мнению нейросети, руководитель администрации города Новосибирска должен в совершенстве знать историю и культуру города и в обязательном порядке иметь опыт управления городским хозяйством или иной структурой (финансы, транспорт, образование). Мэр должен уметь взаимодействовать с государственными органами и находить общий язык с губернатором.
Самыми главными задачами, которые мэр Новосибирска должен решить в кратчайшие сроки, являются улучшение состояния дорог, налаживание эффективной работы ЖКХ и принятие мер по стабилизации экологической обстановки. Кроме того, необходимо усовершенствовать работу полиции, создать новые рабочие места и обеспечить доступность культуры для горожа