Идеальный менеджер: нейросеть создала портрет мэра Новосибирска

По данным портала НДН.инфо, мэр Новосибирска должен уметь принимать сложные и оперативные решения в непростых ситуациях, оптимизировать расходы, эффективно общаться с представителями разных слоев населения. При этом он должен нести ответственность за каждое действие и быть готовым к внедрению инноваций.