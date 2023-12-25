Мэр Новосибирска назвал даты зимних каникул в школах с 30 по 9 января 2024

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал примерные даты каникул в январе 2024 года. Школьники идут отдыхать с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года.
Однако как известно, образовательные учреждения самостоятельно принимают решение по датам каникул. Эти даты примерные, но практика показывает, что школы все-таки придерживаются рекомендаций.
Напомним, что ранее новосибирским школьникам сделают бесплатный проезд в общественном транспорте на время каникул.