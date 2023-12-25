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Published Сегодня, 03:57

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Скоро у школьников каникулы

Мэр Новосибирска назвал даты зимних каникул в школах с 30 по 9 января 2024

25 декабря 2023, 03:57
Фото: 1MI
Скоро у школьников каникулы
Стали известны даты зимних каникул в Новосибирске. Об этом сообщили во время оперативного совещания в правительстве 25 декабря.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал примерные даты каникул в январе 2024 года. Школьники идут отдыхать с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года.

Однако как известно, образовательные учреждения самостоятельно принимают решение по датам каникул. Эти даты примерные, но практика показывает, что школы все-таки придерживаются рекомендаций.

Напомним, что ранее новосибирским школьникам сделают бесплатный проезд в общественном транспорте на время каникул.

Новосибирским школьникам сделали бесплатный проезд — где он действует
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#Общество#Транспорт#Новосибирск#Школа#Школьники#Каникулы#Новый год#Эмилия Губарева#Новый год в Новосибирске 2024
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