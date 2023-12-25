Многодетные новосибирцы с 1 января получат 146 тысяч рублей

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Как сообщили в правительстве Новосибирской области, сумма семейного сертификата будет проиндексирована и составит 146,7 тысяч рублей. Выплата входит в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Путина.
Общее количество семей региона, получивших сертификат — порядка 53 тысяч. Уже распорядились средствами этой меры поддержки более 39 тысяч многодетных родителей.
Деньгами сертификата на данный момент распорядились свыше 39 тысяч из них. 27 тысяч из них решили купить квартиру или земельный участок, 9 тысяч — машину. 2 тысячи семей направили сертификат на обучение детей.
Стоит напомнить, что право на распоряжение средствами сертификата наступает не раньше, чем по истечении полутора лет со дня рождения третьего и последующих детей.