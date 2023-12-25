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Многодетным семьям в НСО увеличат меру поддержки

Многодетные новосибирцы с 1 января получат 146 тысяч рублей

25 декабря 2023, 12:00
Фото: Midjourney
Многодетным семьям в НСО увеличат меру поддержки

В Новосибирской области с 1 января 2024 года проиндексируют выплаты многодетным

Многодетным семьям Новосибирской области с 1 января 2024 года проиндексируют региональный сертификат. Меру социальной поддержки получают свыше 53 тысяч семей.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, сумма семейного сертификата будет проиндексирована и составит 146,7 тысяч рублей. Выплата входит в региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография», реализуемого по инициативе Президента России Владимира Путина.

Общее количество семей региона, получивших сертификат — порядка 53 тысяч. Уже распорядились средствами этой меры поддержки более 39 тысяч многодетных родителей.

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Деньгами сертификата на данный момент распорядились свыше 39 тысяч из них. 27 тысяч из них решили купить квартиру или земельный участок, 9 тысяч — машину. 2 тысячи семей направили сертификат на обучение детей.

Стоит напомнить, что право на распоряжение средствами сертификата наступает не раньше, чем по истечении полутора лет со дня рождения третьего и последующих детей.

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#Общество#Новосибирск#Дети#Выплаты#Сертификат#Александр Ляхов#Многодетные семьи#Выплаты и пособия
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