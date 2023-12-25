На концерт лидера группы «Агата Кристи» в Новосибирске вызвали полицию

В Новосибирске 1 ноября состоялся концерт известного музыканта и лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Мероприятие прошло в ресторане «Максимилианс» и длилось около двух часов. Зрители наслаждались живой музыкой и исполнением любимых хитов. Однако не обошлось и без некоторых инцидентов.