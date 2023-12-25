На концерт лидера группы «Агата Кристи» в Новосибирске вызвали полицию

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В Новосибирске 1 ноября состоялся концерт известного музыканта и лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. Мероприятие прошло в ресторане «Максимилианс» и длилось около двух часов. Зрители наслаждались живой музыкой и исполнением любимых хитов. Однако не обошлось и без некоторых инцидентов.
Незадолго до этого, две песни из репертуара группы «Агата Кристи» были признаны пропагандой наркотиков. Под запретом оказались композиции, которые пользовались большой популярностью в 90-х годах — «Моряк» и «Опиум для никого».
Поэтому перед концертом в Новосибирске Вадима Самойлова предупредили о возможном вмешательстве сотрудников МВД, пишет VN ru. В связи с этим ему пришлось внести изменения в тексты песен.