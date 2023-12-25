Новосибирская КВН-команда «Столик» проиграла в шоу «Лига городов»

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
Modified Сегодня, 02:00
Updated Сегодня, 02:00
В финале судейскую оценку выступлениям команд дали Павел Воля, Александр Жаров, Константин Обухов и Тина Канделаки, которая, по какой-то причине, сразу не прониклась выступлением «Столика».
Несмотря на то, что артисты из Чулыма очаровали всех остальных судей, Канделаки заметила, что команда не может достичь уровня своего наставника Марины Кравец. Несмотря на это, «Столик» успешно выступил в первой части финала. Они обещали поделиться призом в размере 10 млн рублей со всеми своими земляками.
Во второй части финала «Столик» выступил вместе со звездой «СашиТани» Андреем Гайдуляном, представив сценку из жизни тараканов. Но и это не принесло команде из Чулыма победы. В результате «Лигу городов» выиграла команда «Чемодан» из Гурьевска.