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Сибиряки проиграли

Новосибирская КВН-команда «Столик» проиграла в шоу «Лига городов»

25 декабря 2023, 01:35
Фото: ТНТ
Сибиряки проиграли
Команда КВН «Столик» из Чулыма, расположенного в Новосибирской области, потерпела поражение в финале телешоу «Лига городов», несмотря на участие Марины Кравец.

В финале судейскую оценку выступлениям команд дали Павел Воля, Александр Жаров, Константин Обухов и Тина Канделаки, которая, по какой-то причине, сразу не прониклась выступлением «Столика».

Несмотря на то, что артисты из Чулыма очаровали всех остальных судей, Канделаки заметила, что команда не может достичь уровня своего наставника Марины Кравец. Несмотря на это, «Столик» успешно выступил в первой части финала. Они обещали поделиться призом в размере 10 млн рублей со всеми своими земляками.

Во второй части финала «Столик» выступил вместе со звездой «СашиТани» Андреем Гайдуляном, представив сценку из жизни тараканов. Но и это не принесло команде из Чулыма победы. В результате «Лигу городов» выиграла команда «Чемодан» из Гурьевска.

Новосибирская команда «Столик» из Чулыма вышла в финал шоу «Лига городов» на ТНТ
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#Общество#Новосибирск#Шоу#Эмилия Губарева#ТНТ
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