Новосибирская КВН-команда «Столик» проиграла в шоу «Лига городов»

Несмотря на то, что артисты из Чулыма очаровали всех остальных судей, Канделаки заметила, что команда не может достичь уровня своего наставника Марины Кравец. Несмотря на это, «Столик» успешно выступил в первой части финала. Они обещали поделиться призом в размере 10 млн рублей со всеми своими земляками.