Новосибирцы не смогли попасть в метро по MirPay

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Как сообщает Ngs. ru, новосибирцы попросту не могут попасть на нужную станцию. Пытаясь оплатить поездку через приложение, они прикладывают смартфон к турникету, но программа не срабатывает. Из-за этого у турникетов собирается толпа, но работники метро грешат на гаджеты.
При этом, как утверждают сибиряки, на картах имеются средства и она прекрасно срабатывает у частных перевозчиков и в трамваях. Пассажирам приходится доставать банковскую карту, что приводит к задержкам.
Представители Новосибирского метрополитена заявляют, что ошибки возникают при неправильном чтении карты и ее попадании в стоп-лист.
«Для надежного считывания нужно зафиксировать ее и телефон на антенне считывателя до появления разрешающей или запрещающей индикации на турникете. Также важно следить за остатком средств на карте», — сообщили в метро.
В скором времени терминалы оплаты планируют заменить на отечественные.