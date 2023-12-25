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Published Сегодня, 10:55

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Updated Сегодня, 10:57

Новосибирцы не смогли попасть в метро

Новосибирцы не смогли попасть в метро по MirPay

25 декабря 2023, 10:55
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирцы не смогли попасть в метро

В Новосибирске у пассажиров метрополитена возникли проблемы с оплатой по MirPay

В Новосибирске пассажиры не смогли попасть в метрополитен через MirPay. Оплата через приложение у многих не сработала.

Как сообщает Ngs. ru, новосибирцы попросту не могут попасть на нужную станцию. Пытаясь оплатить поездку через приложение, они прикладывают смартфон к турникету, но программа не срабатывает. Из-за этого у турникетов собирается толпа, но работники метро грешат на гаджеты.

При этом, как утверждают сибиряки, на картах имеются средства и она прекрасно срабатывает у частных перевозчиков и в трамваях. Пассажирам приходится доставать банковскую карту, что приводит к задержкам.

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Представители Новосибирского метрополитена заявляют, что ошибки возникают при неправильном чтении карты и ее попадании в стоп-лист.

«Для надежного считывания нужно зафиксировать ее и телефон на антенне считывателя до появления разрешающей или запрещающей индикации на турникете. Также важно следить за остатком средств на карте», — сообщили в метро.

В скором времени терминалы оплаты планируют заменить на отечественные.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Проезд#Оплата#Новосибирское метро#Александр Ляхов#Метрополитен
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