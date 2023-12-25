Новосибирцы не смогли попасть в метро по MirPay

Как сообщает Ngs. ru, новосибирцы попросту не могут попасть на нужную станцию. Пытаясь оплатить поездку через приложение, они прикладывают смартфон к турникету, но программа не срабатывает. Из-за этого у турникетов собирается толпа, но работники метро грешат на гаджеты.