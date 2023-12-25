Школьный автобус загорелся на ходу в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 04:16
Утром 25 декабря в Карасуке Новосибирской области загорелся школьный автобус. Как доложил губернатору начальник управления МЧС по НСО Виктор Орлов, в салоне находились 21 пассажир, включая 5 детей. Эта информация была получена ведомством от Единой диспетчерской службы.
Однако глава района Александр Гофман отметил, что сообщение МЧС не совсем достоверное. Как выяснилось, водитель автобуса только ехал за детьми, когда начался пожар. Пострадавших нет, а возгорание случилось из-за замыкания проводки.
Во время заседания МЧС уточнили информацию. Как оказалось, второй аналогичный пожар произошел в Чулымском районе: в рейсовом автобусе были пассажиры, в том числе с детьми. Пострадавших также нет.