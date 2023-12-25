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Published Сегодня, 03:43

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Updated Сегодня, 04:16

Пострадавших нет

Школьный автобус загорелся на ходу в Новосибирской области

25 декабря 2023, 03:43
Фото: 1MI
Пострадавших нет
О возгорании автобуса, который ехал до школы в Новосибирской области, сообщили во время оперативного совещания в правительстве региона 25 декабря 2023.

Утром 25 декабря в Карасуке Новосибирской области загорелся школьный автобус. Как доложил губернатору начальник управления МЧС по НСО Виктор Орлов, в салоне находились 21 пассажир, включая 5 детей. Эта информация была получена ведомством от Единой диспетчерской службы.

Однако глава района Александр Гофман отметил, что сообщение МЧС не совсем достоверное. Как выяснилось, водитель автобуса только ехал за детьми, когда начался пожар. Пострадавших нет, а возгорание случилось из-за замыкания проводки.

Во время заседания МЧС уточнили информацию. Как оказалось, второй аналогичный пожар произошел в Чулымском районе: в рейсовом автобусе были пассажиры, в том числе с детьми. Пострадавших также нет.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Пожар#Автобус#Эмилия Губарева
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