Сибирячкой, бросившей ребенка на дороге, заинтересовались новосибирские следователи

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Инцидент произошел в Калининском районе. Женщина везла ребенка на санках, но потом неожиданно бросила его на дороге и ушла. От гибели малыша спас случайный прохожий. Позже история появилась в социальных сетях.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.
Напомним, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль травмирование новорожденной девочки в Новосибирске.