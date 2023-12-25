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Ребенка везли на санках

Сибирячкой, бросившей ребенка на дороге, заинтересовались новосибирские следователи

25 декабря 2023, 13:00
Фото: 1MI
Ребенка везли на санках

В Новосибирске женщина бросила ребенка на проезжей части

В Новосибирске начата доследственная проверка по факту брошенного на дорожной части ребенка. Несовершеннолетний чудом остался жив.

Инцидент произошел в Калининском районе. Женщина везла ребенка на санках, но потом неожиданно бросила его на дороге и ушла. От гибели малыша спас случайный прохожий. Позже история появилась в социальных сетях.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, что глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль травмирование новорожденной девочки в Новосибирске.

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#Общество#Происшествия#Дети#Следственный комитет#Доследственная проверка#Александр Ляхов
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