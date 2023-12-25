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Published Сегодня, 02:23

Modified Сегодня, 02:25

Updated Сегодня, 02:25

В следующем году будет много красивых дат

Стали известны самые красивые даты для свадьбы в Новосибирске в 2024 году

25 декабря 2023, 02:23
Фото: Midjourney
В следующем году будет много красивых дат
Свадьба в 2024 году: красивые даты и самые благоприятные дни для женитьбы в Новосибирской области.

В 2024 году есть несколько дат, которые можно считать красивыми и благоприятными для свадьбы. Они либо имеют совпадение месяца и числа, либо образуют зеркальную комбинацию с годом. Вот некоторые из этих дат:

  • — 21 января 2024 года
  • — 24 февраля 2024 года
  • — 30 марта 2024 года
  • — 04 апреля 2024 года
  • — 24 апреля 2024 года
  • — 04 мая 2024 года
  • — 24 мая 2024 года
  • — 16 июня 2024 года
  • — 26 июня 2024 года
  • — 11 ноября 2024 года

Такие даты легче запоминаются и привлекательно выглядят на приглашениях. Они имеют особую символическую значимость, поэтому многие пары предпочитают выбирать именно такие дни для своей церемонии бракосочетания. Однако, если у влюбленных есть свои личные памятные даты, то можно назначать торжество и на этот день.

Новосибирцам назвали красивые даты для свадьбы в 2024 году — когда лучше идти в ЗАГС
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