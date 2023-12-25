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Posted Сегодня, 02:28

Published Сегодня, 02:28

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

Зима будет теплой

Сумасшедшее тепло в Новосибирске прогнозирует начальник Гидрометцентра РФ

25 декабря 2023, 02:28
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Зима будет теплой
Метеорологи предсказывают «несусветное» потепление в Сибири на предновогодней неделе.

На предстоящей неделе в большинстве регионов Сибири ожидается значительное повышение температуры воздуха, превышающее среднюю норму на 12-15 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, такое аномально высокое тепло для конца декабря является необычным явлением для сибирских регионов. Где-то потеплеет до +6. В Новосибирской, Омской и Томской областях столбик термометра достигнет нулевой отметки.

Метеоролог объясняет, что такое потепление связано с перемещением воздушных масс из Атлантики, которые приносят с собой тепло.

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