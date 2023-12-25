Сумасшедшее тепло в Новосибирске прогнозирует начальник Гидрометцентра РФ

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 02:30
Updated Сегодня, 02:30
На предстоящей неделе в большинстве регионов Сибири ожидается значительное повышение температуры воздуха, превышающее среднюю норму на 12-15 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам Вильфанда, такое аномально высокое тепло для конца декабря является необычным явлением для сибирских регионов. Где-то потеплеет до +6. В Новосибирской, Омской и Томской областях столбик термометра достигнет нулевой отметки.
Метеоролог объясняет, что такое потепление связано с перемещением воздушных масс из Атлантики, которые приносят с собой тепло.