Торговый центр продают в Новосибирске за 850 млн рублей

Posted Сегодня, 01:21
Published Сегодня, 01:21
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В Новосибирске выставлен на продажу торговый центр в поселке Пашино. За 850 млн рублей можно приобрести здание, которое было построено в 2021 году и имеет площадь 3,2 тысячи квадратных метров.
Расположение ТЦ также представляет преимущество, так как он находится в центре поселка, рядом с остановкой общественного транспорта.
Внутри здания есть несколько арендаторов, включая магазины «Лента», «Рыбный день», DNS, «Новэкс» и «Фармакопейка». Всего в ТЦ насчитывается 24 арендатора.