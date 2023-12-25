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Для иллюстрации

Торговый центр продают в Новосибирске за 850 млн рублей

25 декабря 2023, 01:21
Фото: 1MI
Для иллюстрации
За 850 млн рублей можно купить торговый центр в Новосибирске. Объявление выложено на одном изз бесплатных сайтов.

В Новосибирске выставлен на продажу торговый центр в поселке Пашино. За 850 млн рублей можно приобрести здание, которое было построено в 2021 году и имеет площадь 3,2 тысячи квадратных метров.

Фото: N1.RU

Расположение ТЦ также представляет преимущество, так как он находится в центре поселка, рядом с остановкой общественного транспорта.

Внутри здания есть несколько арендаторов, включая магазины «Лента», «Рыбный день», DNS, «Новэкс» и «Фармакопейка». Всего в ТЦ насчитывается 24 арендатора.

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#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Эмилия Губарева
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