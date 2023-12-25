В мэрии рассказали, какие улицы закроют на Новый год в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
В преддверии Нового года, в Новосибирске запланированы различные мероприятия. Чтобы их провести, некоторые центральные улицы города будут закрыты для движения.
Согласно информации мэрии, некоторые дороги будут закрыты с 6 утра 2 января до 22:00 4 января. В районе дома №25 на Красном проспекте будет закрыта парковка, пишет КП-Новосибирск. Кроме того, 3 января с 10 утра будет закрыт участок Красного проспекта от дома №15 до дома №25.
3 января в Новосибирске состоится шествие сибиряков, переодетых в елочные игрушки. Они пройдут от ККК имени Маяковского до пл. Ленина.