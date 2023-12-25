В мэрии рассказали, какие улицы закроют на Новый год в Новосибирске

Согласно информации мэрии, некоторые дороги будут закрыты с 6 утра 2 января до 22:00 4 января. В районе дома №25 на Красном проспекте будет закрыта парковка, пишет КП-Новосибирск. Кроме того, 3 января с 10 утра будет закрыт участок Красного проспекта от дома №15 до дома №25.