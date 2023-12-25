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Published Сегодня, 05:29

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Некоторые улицы перекроют

В мэрии рассказали, какие улицы закроют на Новый год в Новосибирске

25 декабря 2023, 05:29
Фото: atas.info
Некоторые улицы перекроют
Администрация Новосибирска назвала улицы, которые будут закрыты во время новогодних праздников.

В преддверии Нового года, в Новосибирске запланированы различные мероприятия. Чтобы их провести, некоторые центральные улицы города будут закрыты для движения.

Согласно информации мэрии, некоторые дороги будут закрыты с 6 утра 2 января до 22:00 4 января. В районе дома №25 на Красном проспекте будет закрыта парковка, пишет КП-Новосибирск. Кроме того, 3 января с 10 утра будет закрыт участок Красного проспекта от дома №15 до дома №25.

3 января в Новосибирске состоится шествие сибиряков, переодетых в елочные игрушки. Они пройдут от ККК имени Маяковского до пл. Ленина.

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