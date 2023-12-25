В Новосибирске елки проверили на безопасность

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области, елки, пихты и сосны привозят из Кемеровской, Курганской, Томской, Челябинской областей и Пермского края. В этих регионах бушуют очаги вредителей леса. Во избежание завоза насекомых каждая партия проходит фитосанитарную обработку.
Прошедшим обработку выдают фитосанитарный сертификат. На данный момент он выдан 13 800 экземплярам деревьев и хвойного лапника.
Также в Новосибирский регион привезли 270 новогодних деревьев из Республики Нидерланды. Вопреки санкциям, объем елок не уменьшился.