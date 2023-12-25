В Новосибирске елки проверили на безопасность

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области, елки, пихты и сосны привозят из Кемеровской, Курганской, Томской, Челябинской областей и Пермского края. В этих регионах бушуют очаги вредителей леса. Во избежание завоза насекомых каждая партия проходит фитосанитарную обработку.