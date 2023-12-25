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Елки проходят фитосанитарный контроль

В Новосибирске елки проверили на безопасность

25 декабря 2023, 12:30
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Елки проходят фитосанитарный контроль

В Новосибирске привозные елки подвергли фитосанитарному контролю

В Новосибирск активно ввозят хвойные деревья из соседних регионов. Их проверяют в рамках фитосанитарного контроля.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Новосибирской области, елки, пихты и сосны привозят из Кемеровской, Курганской, Томской, Челябинской областей и Пермского края. В этих регионах бушуют очаги вредителей леса. Во избежание завоза насекомых каждая партия проходит фитосанитарную обработку.

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Прошедшим обработку выдают фитосанитарный сертификат. На данный момент он выдан 13 800 экземплярам деревьев и хвойного лапника.

Также в Новосибирский регион привезли 270 новогодних деревьев из Республики Нидерланды. Вопреки санкциям, объем елок не уменьшился.

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#Общество#Экология#Новосибирск#Новый год#Деревья#Россельхознадзор#Елки#Александр Ляхов#Новый год в Новосибирске 2024
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