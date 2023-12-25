В области модернизировали более 50 учреждений культуры при поддержке «Единой России»

«В регионе сегодня реализуется 21 партийный проект. Многие из них — как „Культура малой Родины“ — работают давно и показывают хороший результат своей деятельности. Например, проект „Здоровое будущее“ — это десятки уроков здоровья в школах и вузах и 2600 участников. Или проект „Городская среда“ — 185 благоустроенных в 2023 году объектов», — привел пример Валерий Ильенко.