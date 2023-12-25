В области модернизировали более 50 учреждений культуры при поддержке «Единой России»

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
По направлению «Местный Дом культуры» проекта в 56 учреждениях было закуплено и установлено новое световое и звуковое оборудование, одежда сцены, кресла в зрительные залы.
По направлению «Модельные библиотеки» модернизировано и открыто девять библиотек нового поколения. Последняя из запланированных к открытию в 2023 году модельная библиотека открылась в Татарском районе. Этому предшествовал большой объем работы: на выделенные средства проведен ремонт, закуплена новая мебель, оборудование и новые книги.
По направлению «Театр — детям» партийного проекта «Культура малой Родины» в Новосибирской области поставили несколько спектаклей. Премьеры с успехом прошли в областном театре кукол — постановка «Наши в космосе», в театре «Глобус» взрослому зрителю представили «Женитьбу Бальзаминова» в новом прочтении, и новосибирском «Первом театре» при поддержке «Единой России» состоялась премьера детского мюзикла «Нервные клетки не восстанавливаются».
«Культура малой Родины» — один из самых успешно реализуемых в регионе партийных проектов, среди его участников и городские учреждения культуры, и, что очень важно, сельские, отметил замсекретаря Новосибирского регионального отделения «Единой России» по проектной работе Валерий Ильенко.
«В регионе сегодня реализуется 21 партийный проект. Многие из них — как „Культура малой Родины“ — работают давно и показывают хороший результат своей деятельности. Например, проект „Здоровое будущее“ — это десятки уроков здоровья в школах и вузах и 2600 участников. Или проект „Городская среда“ — 185 благоустроенных в 2023 году объектов», — привел пример Валерий Ильенко.
Также замсекретаря добавил, что среди новых, но уже зарекомендовавших себя, проекты «Zа самбо», «Российское село», «Женское движение Единой России».
«В процессе реализации наших партийных проектов происходят видимые положительные изменения и в образовании, и в здравоохранении, культуре, спорте, меняется к лучшему облик населенных пунктов, улучшается бытовая и социальная инфраструктура. Нам удается решать самые актуальные вопросы во благо жителей нашего региона. Значит мы идем в правильном направлении», — подчеркнул Валерий Ильенко.