Власти хотят отменить маршрутки до Академгородка — куда податься студентам и ученым

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Благодаря оптимизации транспортной сети «под нож» пойдут маршруты №35 («Речной вокзал» — Академгородок) и №15 («Площадь Маркса — Академгородок»). Маршрутки планируют убрать в 2024 и 2025 году.
Однако в мэрии пока не призывают отчаяться. Как сообщили Ngs. ru в городской администрации, в 2025 автобусный маршрут №11 переведут на муниципальный контракт и продлят рейс до остановки «Цветной проезд». От станции «Речной вокзал» до Академгородка можно будет добраться автобусами №8 и №36. Доехать до Академгородка поможет и электричка.
Причиной отмены маршруток в мэрии назвали желание исключить экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт.