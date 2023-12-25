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Маршрутки до Академгородка могут заменить автобусами

Власти хотят отменить маршрутки до Академгородка — куда податься студентам и ученым

25 декабря 2023, 10:24
Фото: Артем Шершнев / 1MI
Маршрутки до Академгородка могут заменить автобусами

В Новосибирске мэрия хочет отменить маршрутки до Академгородка

Власти Новосибирска намерены модернизировать сеть общественного транспорта до 2028 года. Все это приведет к отмене 57 маршрутов.

Благодаря оптимизации транспортной сети «под нож» пойдут маршруты №35 («Речной вокзал» — Академгородок) и №15 («Площадь Маркса — Академгородок»). Маршрутки планируют убрать в 2024 и 2025 году.

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Однако в мэрии пока не призывают отчаяться. Как сообщили Ngs. ru в городской администрации, в 2025 автобусный маршрут №11 переведут на муниципальный контракт и продлят рейс до остановки «Цветной проезд». От станции «Речной вокзал» до Академгородка можно будет добраться автобусами №8 и №36. Доехать до Академгородка поможет и электричка.

Причиной отмены маршруток в мэрии назвали желание исключить экономически неэффективный и невостребованный общественный транспорт.

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#Общество#Транспорт#Происшествия#Академгородок#Мэрия Новосибирска#Маршрутки#Александр Ляхов
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