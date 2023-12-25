Власти хотят отменить маршрутки до Академгородка — куда податься студентам и ученым

Однако в мэрии пока не призывают отчаяться. Как сообщили Ngs. ru в городской администрации, в 2025 автобусный маршрут №11 переведут на муниципальный контракт и продлят рейс до остановки «Цветной проезд». От станции «Речной вокзал» до Академгородка можно будет добраться автобусами №8 и №36. Доехать до Академгородка поможет и электричка.