Военные в белых масхалатах десантировалась на парашютах под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) выполнили тактико-специальное занятие по десантированию из вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» в тыл условного противника.
В рамках учений, десантирование производилось с использованием парашютных систем Д-10, с высоты 800 метров.
Занятия по парашютно-десантной подготовке проводились на специальной площадке аэродрома Бердск Южный под Новосибирском.