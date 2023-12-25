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Курсанты провели учение

Военные в белых масхалатах десантировалась на парашютах под Новосибирском

25 декабря 2023, 04:43
Фото: ЦВО
Курсанты провели учение
В Новосибирской области заметили парашютистов в белых масхалатах, подробности сообщили в Центральном военном округе.

Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) выполнили тактико-специальное занятие по десантированию из вертолета Ми-8АМТШ «Терминатор» в тыл условного противника.

В рамках учений, десантирование производилось с использованием парашютных систем Д-10, с высоты 800 метров.

Занятия по парашютно-десантной подготовке проводились на специальной площадке аэродрома Бердск Южный под Новосибирском.

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#Общество#Новосибирск#Военные#Эмилия Губарева#НВВКУ#Десантник#Учения
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