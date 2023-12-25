Вокруг СКИФа под Новосибирском построят сотни домов для ученых

На площадке около строящегося Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) предполагается выделить 144 земельных участка для строительства индивидуальных домов, часть из которых будет предназначена для ученых. Об этом сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков в понедельник, 25 декабря, в ходе оперативного совещания в правительстве региона.