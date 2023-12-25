atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:47

Published Сегодня, 04:47

Modified Сегодня, 04:49

Updated Сегодня, 04:49

Ранее под Академгородком поселок для своих резидентов построил Технопарк

Вокруг СКИФа под Новосибирском построят сотни домов для ученых

25 декабря 2023, 04:47
Фото: atas.info
Ранее под Академгородком поселок для своих резидентов построил Технопарк
Участки под массовое индивидуальное жилищное строительство намерены выделять недалеко от Академгородка, в районе будущего центра коллективного пользования СКИФ

На площадке около строящегося Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) предполагается выделить 144 земельных участка для строительства индивидуальных домов, часть из которых будет предназначена для ученых. Об этом сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков в понедельник, 25 декабря, в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

Участки будут выделены в рамках федерального пилотного проекта по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Еще одна потенциальная площадка для развития ИЖС расположена вблизи промышленного-логистического парка в Коченевском районе, там предполагается выделить 252 участка.

За пять последних лет годовые объемы индивидуального жилищного строительства в регионе выросли с 541 тысячи кв. м. до 788 тысяч, добавил Колмаков.

Читайте также:
ЦКП «Скиф» в Кольцово по указу Президента достроят к концу 2024 годаПо 1 квадратному метру нового жилья пришлось на каждого новосибирца в 2023 годуСколько жилья хотят построить на территории завода «Сибсельмаш» в Новосибирске
#Новосибирск#Ученые#Академгородок#Жилье#СКИФ#Кольцово#ИЖС
Подпишитесь
Серый город-недоразумение — почему Новосибирск критикуют туристы и архитекторы
22 декабря, 02:01
На концерт лидера группы «Агата Кристи» в Новосибирске вызвали полицию
Сегодня, 02:35
По 1 квадратному метру нового жилья построили на каждого новосибирца в 2023 году
Сегодня, 04:03
Новосибирцам резко подняли зарплату на 117,2% в 2023 году
Сегодня, 03:17
Мэр Новосибирска назвал даты зимних каникул в школах с 30 по 9 января 2024
Сегодня, 03:57