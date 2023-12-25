Вокруг СКИФа под Новосибирском построят сотни домов для ученых

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На площадке около строящегося Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) предполагается выделить 144 земельных участка для строительства индивидуальных домов, часть из которых будет предназначена для ученых. Об этом сообщил министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков в понедельник, 25 декабря, в ходе оперативного совещания в правительстве региона.
Участки будут выделены в рамках федерального пилотного проекта по развитию индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Еще одна потенциальная площадка для развития ИЖС расположена вблизи промышленного-логистического парка в Коченевском районе, там предполагается выделить 252 участка.
За пять последних лет годовые объемы индивидуального жилищного строительства в регионе выросли с 541 тысячи кв. м. до 788 тысяч, добавил Колмаков.