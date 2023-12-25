За 158 млн в Новосибирске нашли поставщика 26 машин скорой помощи

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В Новосибирске определились с поставщиком 26 новых автомобилей скорой помощи для учреждения «Медтранс». По информации на сайте госзакупок, ООО «Нотускар» выиграл конкурс и предложил поставить автомобили за 158,97 млн рублей.
Согласно условиям контракта, все автомобили должны быть оснащены навигационной системой управления с использованием ГЛОНАСС и GPS. Также необходима система тревожного сигнала.
Поставщик обязан выполнить контракт до 12 апреля 2024 года.