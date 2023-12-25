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Один поставщик выиграл конкурс

За 158 млн в Новосибирске нашли поставщика 26 машин скорой помощи

25 декабря 2023, 03:22
Фото: atas.info
Один поставщик выиграл конкурс
ООО «Нотускар» выиграло конкурс на поставку 26 автомобилей скорой помощи в Новосибирске.

В Новосибирске определились с поставщиком 26 новых автомобилей скорой помощи для учреждения «Медтранс». По информации на сайте госзакупок, ООО «Нотускар» выиграл конкурс и предложил поставить автомобили за 158,97 млн рублей.

Согласно условиям контракта, все автомобили должны быть оснащены навигационной системой управления с использованием ГЛОНАСС и GPS. Также необходима система тревожного сигнала.

Поставщик обязан выполнить контракт до 12 апреля 2024 года.

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