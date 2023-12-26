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Перчатки стоят три тысячи руб

Боксерские перчатки с автографом бойца ММА Емельяненко продают в Новосибирске

26 декабря 2023, 01:26
Фото: 1MI
Перчатки стоят три тысячи руб
В Новосибирске жительница Наталья продает боксерские перчатки с автографом Федора Емельяненко.

В Новосибирске местная жительница решила продать боксерские перчатки, которые были подписаны Федором Емельяненко, известным бойцом ММА и четырехкратным чемпионом мира. Она разместила объявление на популярном сайте и указала цену в 3 тысячи рублей.

В объявлении она уточнила, что перчатки были получены ею как награда за победу в конкурсе «Лучший частный инвестор» и что сам Федор Емельяненко вручил ей эти перчатки.

На фотографии, приложенной к объявлению, видно, что на перчатках написано «Н. Р. Желаю побед!», а также есть автограф бойца. Пока никто не проявил интереса к этому предложению. Но и разместила объявление женщина только вечером 25 декабря.

Фото: Авито
#Общество#Новосибирск#Продажа#Объявление#Автограф#Эмилия Губарева
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