Боксерские перчатки с автографом бойца ММА Емельяненко продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
Modified Сегодня, 01:28
Updated Сегодня, 01:28
В Новосибирске местная жительница решила продать боксерские перчатки, которые были подписаны Федором Емельяненко, известным бойцом ММА и четырехкратным чемпионом мира. Она разместила объявление на популярном сайте и указала цену в 3 тысячи рублей.
В объявлении она уточнила, что перчатки были получены ею как награда за победу в конкурсе «Лучший частный инвестор» и что сам Федор Емельяненко вручил ей эти перчатки.
На фотографии, приложенной к объявлению, видно, что на перчатках написано «Н. Р. Желаю побед!», а также есть автограф бойца. Пока никто не проявил интереса к этому предложению. Но и разместила объявление женщина только вечером 25 декабря.