Больше миллиарда рублей потратили новосибирцы на путешествия в 2023 году

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
На туристические услуги новосибирцы потратили более 1,2 млрд рублей. Это на 28% больше, чем в предыдущем зимнем сезоне. По данным Новосибирскстата, жители региона стали более заинтересованы в зимних развлечениях: горнолыжных курортах, зимних туристических маршрутах и достопримечательностях российских городов.
Наибольшие траты новосибирцы совершили в феврале. За услуги турагентств они заплатили почти 584 млн рублей. В январе 2023 года расходы на туризм составили 431 млн рублей, а в декабре 2022 года — всего 194,5 млн рублей.
Одним из самых популярных зимних мест для отдыха сибиряков остается горнолыжный курорт «Шерегеш».