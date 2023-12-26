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Новосибирцы много путешествовали

Больше миллиарда рублей потратили новосибирцы на путешествия в 2023 году

26 декабря 2023, 04:10
Фото: 1MI
Новосибирцы много путешествовали
В зимний сезон 2022–2023 года жители Новосибирска потратили более 1,2 миллиардов рублей на отдых, о чем свидетельствуют данные Новосибирскстата.

На туристические услуги новосибирцы потратили более 1,2 млрд рублей. Это на 28% больше, чем в предыдущем зимнем сезоне. По данным Новосибирскстата, жители региона стали более заинтересованы в зимних развлечениях: горнолыжных курортах, зимних туристических маршрутах и достопримечательностях российских городов.

Фото: Новосибирскстат

Наибольшие траты новосибирцы совершили в феврале. За услуги турагентств они заплатили почти 584 млн рублей. В январе 2023 года расходы на туризм составили 431 млн рублей, а в декабре 2022 года — всего 194,5 млн рублей.

Одним из самых популярных зимних мест для отдыха сибиряков остается горнолыжный курорт «Шерегеш».

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Туризм#Путешествия#Эмилия Губарева
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