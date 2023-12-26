Больше миллиарда рублей потратили новосибирцы на путешествия в 2023 году

На туристические услуги новосибирцы потратили более 1,2 млрд рублей. Это на 28% больше, чем в предыдущем зимнем сезоне. По данным Новосибирскстата, жители региона стали более заинтересованы в зимних развлечениях: горнолыжных курортах, зимних туристических маршрутах и достопримечательностях российских городов.