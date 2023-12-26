ФАС выявила виновных в росте цен на яйца в Новосибирске

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Как сообщили в ведомстве, цены на яйца завышали производители из Кемеровской, Воронежской и Ивановской областях, а также ДНР. В отношении компаний возбуждены дела по признакам злоупотребления доминирующим положением и по признакам картельных соглашений.
«В результате изучения рынка, а также анализа представленных материалов, Кемеровское УФАС России выявило, что производители куриных яиц ООО „Птицефабрика Инская“ и ООО „Яшкинская птицефабрика“ входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке. В октябре 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции», — рассказали в ФАС РФ.
Также цены на яйца завышали ООО «Птицефабрика Боровская», ООО СХП «ППХ „Заброденское“, ООО „Ряба“, сельскохозяйственного производственного кооператива-производителя куриных яиц под брендом „Птицефабрика Третьяковская“ (рост до 37%) в Воронежской области, АО „Птицефабрика Кинешемская“ и ООО „Ивановская птицефабрика“ (до 23%) в Ивановской области и ООО „Новоазовская птицефабрика“, ООО „Птицефабрика Пролетарская“, ООО „Зугрэсский репродуктор и ООО „Амвросиевская птицефабрика“ (до 20%) в Донецкой народной республике.
Всем выявленным компаниям грозят крупные штрафы.