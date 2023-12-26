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Published Сегодня, 13:19

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Updated Сегодня, 13:21

ФАС нашла виновных в росте цен на яйца

ФАС выявила виновных в росте цен на яйца в Новосибирске

26 декабря 2023, 13:19
Фото: Артем Шершнев / atas.info
ФАС нашла виновных в росте цен на яйца

Во взлете цен на яйца в новосибирских магазинах уличили кемеровские птицефабрики

В Новосибирской области зафиксирован резкий рост цен на куриные яйца. Один лоток продукта продается за 120 рублей и выше. В Федеральной антимонопольной службе установили факт картельного сговора птицефабрик.

Как сообщили в ведомстве, цены на яйца завышали производители из Кемеровской, Воронежской и Ивановской областях, а также ДНР. В отношении компаний возбуждены дела по признакам злоупотребления доминирующим положением и по признакам картельных соглашений.

«В результате изучения рынка, а также анализа представленных материалов, Кемеровское УФАС России выявило, что производители куриных яиц ООО „Птицефабрика Инская“ и ООО „Яшкинская птицефабрика“ входят в состав одной группы лиц, которая занимает доминирующее положение на региональном рынке. В октябре 2023 года эти компании допустили рост оптово-отпускных цен на куриные яйца от 31% до 40% по сравнению с сентябрем при снижении средневзвешенной себестоимости продукции», — рассказали в ФАС РФ.
Цены на яйца находятся под контролем УФАС Новосибирской области
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Также цены на яйца завышали ООО «Птицефабрика Боровская», ООО СХП «ППХ „Заброденское“, ООО „Ряба“, сельскохозяйственного производственного кооператива-производителя куриных яиц под брендом „Птицефабрика Третьяковская“ (рост до 37%) в Воронежской области, АО „Птицефабрика Кинешемская“ и ООО „Ивановская птицефабрика“ (до 23%) в Ивановской области и ООО „Новоазовская птицефабрика“, ООО „Птицефабрика Пролетарская“, ООО „Зугрэсский репродуктор и ООО „Амвросиевская птицефабрика“ (до 20%) в Донецкой народной республике.

Всем выявленным компаниям грозят крупные штрафы.

Новосибирцам сообщили, когда подешевеют яйца
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