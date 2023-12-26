ФАС выявила виновных в росте цен на яйца в Новосибирске

Также цены на яйца завышали ООО «Птицефабрика Боровская», ООО СХП «ППХ „Заброденское“, ООО „Ряба“, сельскохозяйственного производственного кооператива-производителя куриных яиц под брендом „Птицефабрика Третьяковская“ (рост до 37%) в Воронежской области, АО „Птицефабрика Кинешемская“ и ООО „Ивановская птицефабрика“ (до 23%) в Ивановской области и ООО „Новоазовская птицефабрика“, ООО „Птицефабрика Пролетарская“, ООО „Зугрэсский репродуктор и ООО „Амвросиевская птицефабрика“ (до 20%) в Донецкой народной республике.