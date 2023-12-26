Мэр Локоть потребовал очистить от снега тротуары Новосибирска

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:50
В начале совещания и. о. руководителя департамента транспорта Олеся Богомазова доложила мэру о дорожной обстановке за неделю в городе. Картина выглядела идеальной. На что мэр Анатолий Локоть сказал, что так не бывает: снега было много и дорожники справились не до конца.
Богомазова про сложные места после снегопада: «Нужно продолжать очистку внутриквартальных проездов, дорог. Большое внимание необходимо уделить обочинам. По проезжей части мы валы развели, а с тротуарами еще догоняем. В соответствие все приведем».
Градоначальник дал последнюю неделю перед Новым годом, чтобы привести город в порядок.
Ранее мэр раскритиковал исполняющую обязанности за «резиновые ответы» по поводу вывоза снега в городе.