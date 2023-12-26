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Тротуары тоже засыпало снегом

Мэр Локоть потребовал очистить от снега тротуары Новосибирска

26 декабря 2023, 02:48
Фото: atas.info
Тротуары тоже засыпало снегом
Тротуары поручил очистить от снега мэр Новосибирска Анатолий Локоть во время аппаратного совещания 26 декабря 2023.

В начале совещания и. о. руководителя департамента транспорта Олеся Богомазова доложила мэру о дорожной обстановке за неделю в городе. Картина выглядела идеальной. На что мэр Анатолий Локоть сказал, что так не бывает: снега было много и дорожники справились не до конца.

Богомазова про сложные места после снегопада: «Нужно продолжать очистку внутриквартальных проездов, дорог. Большое внимание необходимо уделить обочинам. По проезжей части мы валы развели, а с тротуарами еще догоняем. В соответствие все приведем».

Градоначальник дал последнюю неделю перед Новым годом, чтобы привести город в порядок.

Ранее мэр раскритиковал исполняющую обязанности за «резиновые ответы» по поводу вывоза снега в городе.

Нагоняй от мэра за «резиновые ответы» сразу получила и. о. департамента транспорта
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#Транспорт#Город#Новосибирск#Дороги#Снег#Эмилия Губарева#Тротуар
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