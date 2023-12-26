Мэр Локоть потребовал очистить от снега тротуары Новосибирска

В начале совещания и. о. руководителя департамента транспорта Олеся Богомазова доложила мэру о дорожной обстановке за неделю в городе. Картина выглядела идеальной. На что мэр Анатолий Локоть сказал, что так не бывает: снега было много и дорожники справились не до конца.