Министры, депутаты и ученые: самые громкие суды и аресты 2023 года в Новосибирске

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Завершающийся 2023 год отмечен высокой активностью правоохранительных органов, в чье поле зрения попадали известные медийные личности. Причем, если задержания части из них не вызывали удивления у искушенных наблюдателей, то возбуждение дел в отношении других шокировало даже бывалых экспертов
Сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН (ИТПМ) Валерий Звегинцев был арестован в конце мая нынешнего года по подозрению в государственной измене. Поводом могла послужить публикация в иранском журнале статьи, посвященной газовой динамике. При этом сам ученый неоднократно заявлял, что материал прошел соответствующие экспертизы. Расследование его дела продолжается, в декабре суд продлил Звегинцеву содержание под домашним арестом до февраля 2024 года.
Звегинцев стал третьим сотрудником ИТПМ, обвиняемым в госизмене. Ранее были задержаны еще двое ведущих сотрудников института — Анатолий Маслов и Александр Шиплюк. Поводом для их обвинения в госизмене так же стала открытая научная деятельность.
А летом Советский районный суд Новосибирска признал бывшего председателя СО РАН Александра Асеева виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил ученого к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей. Его обвинили в незаконной приватизации служебного коттеджа.
После вступления приговора в законную силу депутаты горсовета проголосовали за лишение Асеева звания «Почетный житель Новосибирска». Академик своей вины не признает и намерен добиваться отмены обвинительного вердикта в вышестоящих судебных инстанциях.
В уходящем году выслушали обвинительные приговоры два бывших депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Приговор Глебу Поповцеву вынесен по статье «Мошенничество в особо крупных размерах» — хищение чужого имущества путем обмана. Он обвиняется в фиктивном трудоустройстве человека на должность помощника депутата. В качестве наказания ему присудили штраф в размере 300 тысяч рублей.
Бывшего председателя комитета регионального Заксобрания по строительству, ЖКХ и тарифам Александра Морозова приговорили к 4 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в хищении почти 19 миллионов рублей из бюджета. Эта сумма — часть 41-милионной субсидии, полученной на развитие «Коченевской птицефабрики», совет директоров которой возглавлял Морозов. Отметим, Морозов считался ветераном регионального парламента, куда он избирался на протяжении шести созывов, начиная с 1997 года.
А вот экс-депутата Владимира Лаптева, который из стен регионального парламента перебрался в кресло сенатора от Новосибирской области в Совете Федерации, приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Его признали виновным в попытке подкупа судьи Куйбышевского района, вымогательстве денег за выгодную должность и фиктивное трудоустройство дочери.
Задержание по делу о мошенничестве крупного застройщика и депутата горсовета Алексея Джулая стало в Новосибирске сенсацией года. Как считают эксперты, это стало возможным из-за потери Джулаем влиятельных покровителей, в том числе как раз Владимира Лаптева. Ранее, несмотря на многочисленные скандалы вокруг деятельности группы компаний «Дискус», принадлежащей Джулаю, его неизменно поддерживали однопартийцы из «Единой России».
Уголовное дело, в рамках которого депутат был задержан на 48 часов, было возбужденно по признакам мошенничества при строительстве жилых домов в Плющихинском микрорайоне. Но в итоге влиятельного застройщика под стражу брать не стали, ограничившись запретом на общение с другими фигурантами уголовного дела. А десятки домов, которые несколько лет мэрия отказывалась принимать в эксплуатацию, очень быстро оказались официально сданы.
Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов был признан виновным в клевете на депутата Госдумы от Новосибирской области Дмитрия Савельева. Суд посчитал, что чиновник заказал порочащую публикацию в Telegram о связи Савельева со строительной компаний «Расцветай», которую возглавляет брат парламентария. Скатову назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Он попытался обжаловать вердикт, но Дзержинский районный суд в удовлетворении апелляционной жалобы отказал. Артем Скатов считает, что в основе этого дела лежат политические мотивы.
Бывший директор муниципального транспортного предприятия ЦУГАЭТ Александр Руденко был признан виновным в получении взяток. Суд согласился с доводами следствия, что в период с 2015 по 2021 год Руденко брал деньги за информацию о предстоящих проверках со стороны министерства транспорта. Руденко приговорили к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 000 рублей.
Глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников стал обвиняемым в деле о халатности, приведшей к сносу стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Монумент попросту исчез в августе прошлого года из сквера возле ТРЦ «Ройял Парк», ситуацией заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. После требования руководителя СКР возбудить уголовное дело стелу вернули на место и даже подвергли небольшой реставрации. В мэрии Новосибирска исчезновение памятника объяснили необходимостью ремонта.
Судебное следствие по этому делу еще не завершено.
В 2023 году в отношении директора муниципального предприятия «Метро МиР» Александра Мысика, который считается один из ближайших соратников мэра Новосибирска, было возбуждено два уголовных дела. Таким образом, суммарно число дел, где Мысик проходит подозреваемым, достигло трех, а общая сумма ущерба городскому бюджету — 570 млн рублей. Дела связаны с многочленными нарушениями, допущенными при строительстве инфраструктуры у ЛДС «Арена». Мысик сейчас находится под домашним арестом.
В сентябре представители ФСБ задержали высокопоставленных сотрудников полиции из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК). Задержания связаны с незаконными казино, действующими в городе. Среди задержанных — замначальника ОЭБиПК ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Шило, начальник ОЭБиПК Ленинского района Денис Фетисов и сотрудник ОЭБиПК Заельцовского района Максим Абрамов. Подозреваемых отправили в СИЗО. Так же был арестован и бывший начальник городского ОЭБиПК Андрей Хомин.
А в декабре в следственный изолятор отправился замруководителя городского УМВД Александр Захаров. Высокопоставленный полицейский обвиняется в получении денежных средств от организатора подпольного казино в Октябрьском районе Новосибирска.
Бывшего заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина приговорили к 9 года колонии общего режима. Суд признал его виновным в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Эта сумма стала самой крупной взяткой, которая фигурировала в уголовных делах Новосибирской области за 2021 год. Благодаря этому могли быть пролоббированы интересы коммерческой фирмы в программе «Чистая вода». Сам чиновник утверждал, что якобы получил эту сумму на лечение больной раком жены. Однако, как было установлено в суде, часть денег, полученных от предпринимателя, Нормайкин потратил на приобретение автомобиля Lexus RX300.
Бывший директор «Красного факела» Александр Кулябин был задержан 23 января, в его доме провели обыски. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере. По данным следствия, он незаконно выплачивал вознаграждение бывшему режиссеру и своему сыну Тимофею Кулябину, который был уволен в прошлом году. Сумма растраты составляет 1,8 млн рублей.
Александр Кулябин возглавлял театр с 1999 года. В декабре 2022 года он был уволен без объяснения причин по решению Министерства культуры Новосибирской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
В апреле суд вынес приговор создателю первого частного крематория в России и освободил от наказания в связи с его смертью. Сергея Якушина обвиняли в даче взяток заведующему патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы №1 Михаилу Козяеву. суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения Свободы, однако освободил от наказания в связи со смертью.
По данным следствия, директор ООО «Похоронный дом „Некрополь“ Сергей Якушин с 2011 по 2019 год передавал через посредника взятки Козяеву за то, что тот советовал родным умерших воспользоваться услугами „Некрополя“. Всего якобы было передано более 1,2 млн рублей