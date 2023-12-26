Министры, депутаты и ученые: самые громкие суды и аресты 2023 года в Новосибирске

Бывшего заместителя министра ЖКХ Новосибирской области Владимира Нормайкина приговорили к 9 года колонии общего режима. Суд признал его виновным в получении взятки в размере 2 миллионов рублей. Эта сумма стала самой крупной взяткой, которая фигурировала в уголовных делах Новосибирской области за 2021 год. Благодаря этому могли быть пролоббированы интересы коммерческой фирмы в программе «Чистая вода». Сам чиновник утверждал, что якобы получил эту сумму на лечение больной раком жены. Однако, как было установлено в суде, часть денег, полученных от предпринимателя, Нормайкин потратил на приобретение автомобиля Lexus RX300.