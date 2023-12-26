На Солнце зафиксировали вспышки — что делать метеозависимым новосибирцам

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
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Updated Сегодня, 14:00
Специалистами NASA зафиксирована мощная солнечная вспышка. Благодаря этому уже 27 декабря геомагнитный фон Земли нарушится, что спровоцирует бурю. Специалисты присвоили ей оранжевый уровень с индексом К-4, сила колебаний может составить до 2 баллов.
Несмотря на то, что геомагнитный всплеск будет относительно спокойным, метеозависимым новосибирцам и страдающим хроническими заболеваниями стоит поберечь свое здоровье. 27 декабря стоит обратить внимание на уровень давления и принять все нужные лекарства. По возможности, не стоит планировать серьезных дел.
Многие сибиряки могут ощутить раздражительность или беспричинные страхи, поэтому не помешает принять успокоительное. Во избежание головокружения нужно быть на свежем воздухе.