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На Землю обрушится магнитная буря

На Солнце зафиксировали вспышки — что делать метеозависимым новосибирцам

26 декабря 2023, 14:00
Фото: Midjourney
На Землю обрушится магнитная буря

Жителей Новосибирской области предупреждают о магнитной буре 27 декабря

На Солнце зафиксировали очередную вспышку. В ближайшее время возможны магнитные бури.

Специалистами NASA зафиксирована мощная солнечная вспышка. Благодаря этому уже 27 декабря геомагнитный фон Земли нарушится, что спровоцирует бурю. Специалисты присвоили ей оранжевый уровень с индексом К-4, сила колебаний может составить до 2 баллов.

Несмотря на то, что геомагнитный всплеск будет относительно спокойным, метеозависимым новосибирцам и страдающим хроническими заболеваниями стоит поберечь свое здоровье. 27 декабря стоит обратить внимание на уровень давления и принять все нужные лекарства. По возможности, не стоит планировать серьезных дел.

Многие сибиряки могут ощутить раздражительность или беспричинные страхи, поэтому не помешает принять успокоительное. Во избежание головокружения нужно быть на свежем воздухе.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Космос#Здоровье#Магнитные бури#Солнце#Александр Ляхов
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