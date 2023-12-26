На Солнце зафиксировали вспышки — что делать метеозависимым новосибирцам

Несмотря на то, что геомагнитный всплеск будет относительно спокойным, метеозависимым новосибирцам и страдающим хроническими заболеваниями стоит поберечь свое здоровье. 27 декабря стоит обратить внимание на уровень давления и принять все нужные лекарства. По возможности, не стоит планировать серьезных дел.