Новосибирские микробиологи соорудили «елку» из бактерий

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Информация о столь оригинальном поздравлении появилась в паблике вуза в социальной сети «ВКонтакте».
«Коллектив испытательного лабораторного комплекса поздравляет с наступающим годом Зеленого Дракона и дарят вам творческий подарок. Пусть все возбудители заболеваний останутся только в виде картин под контролем опытных микробиологов. Будьте здоровы!», — сообщается в соответствующем посте.
Ученые умудрились соорудить на лабораторных стеклах новогоднюю елку, дракона и даже китайские иероглифы.
Основой послужили патогенные микроорганизмы сальмонелла и стафилококк. Они вызывают опасные заболевания сальмонеллез (острое поражение пищеварительной системы), пневмонию, эндокардит (воспаление сердца), инфекционный артрит и остеомиелит (гнойное воспаление костного мозга).