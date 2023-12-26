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Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Микробиологи соорудили необычную елку

Новосибирские микробиологи соорудили «елку» из бактерий

26 декабря 2023, 11:58
Фото: ВК / НГАУ
Микробиологи соорудили необычную елку

В новосибирском вузе ученые соорудили символы Нового года из опасных бактерий

Сотрудники Новосибирского государственного аграрного университета решили весьма необычно поздравить с наступающим Новым годом. В лаборатории соорудили символы праздника из болезнетворных бактерий.

Информация о столь оригинальном поздравлении появилась в паблике вуза в социальной сети «ВКонтакте».

«Коллектив испытательного лабораторного комплекса поздравляет с наступающим годом Зеленого Дракона и дарят вам творческий подарок. Пусть все возбудители заболеваний останутся только в виде картин под контролем опытных микробиологов. Будьте здоровы!», — сообщается в соответствующем посте.

Ученые умудрились соорудить на лабораторных стеклах новогоднюю елку, дракона и даже китайские иероглифы.

Основой послужили патогенные микроорганизмы сальмонелла и стафилококк. Они вызывают опасные заболевания сальмонеллез (острое поражение пищеварительной системы), пневмонию, эндокардит (воспаление сердца), инфекционный артрит и остеомиелит (гнойное воспаление костного мозга).

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