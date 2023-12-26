Поезда из Томска и Новокузнецка будут ходить чаще в Новосибирск на каникулах

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
На зимних каникулах пассажиры смогут пользоваться дополнительными рейсами поезда «Томск-Новосибирск», которые будут курсировать чаще. Станция отправления — «Новосибирск-Главный».
Дополнительные поезда будут доступны 2, 3 и 8 января в одну сторону, а также 2, 3, 4 и 8 января в обратном направлении. В период новогодних каникул жители Новосибирска смогут ежедневно отправляться в Томск, за исключением 1 и 4 января. Увеличение количества рейсов связано с увеличенным спросом на данное направление в начале января.
Кроме того, будут предоставлены дополнительные поезда на маршруте «Новокузнецк-Новосибирск» во время праздников. По информации Западно-Сибирской железной дороги, поезд №857/858, следующий из Новокузнецка в Новосибирск, будет работать в расширенном графике с 28 декабря по 9 января. В Новосибирск электричка будет отправляться ежедневно.