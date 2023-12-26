atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Дополнительные поезда будут курсировать в праздники

Поезда из Томска и Новокузнецка будут ходить чаще в Новосибирск на каникулах

26 декабря 2023, 06:58
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Дополнительные поезда будут курсировать в праздники
На зимних каникулах введены дополнительные рейсы как на направлении Томск-Новосибирск, так и на направлении Новокузнецк-Новосибирск.

На зимних каникулах пассажиры смогут пользоваться дополнительными рейсами поезда «Томск-Новосибирск», которые будут курсировать чаще. Станция отправления — «Новосибирск-Главный».

Дополнительные поезда будут доступны 2, 3 и 8 января в одну сторону, а также 2, 3, 4 и 8 января в обратном направлении. В период новогодних каникул жители Новосибирска смогут ежедневно отправляться в Томск, за исключением 1 и 4 января. Увеличение количества рейсов связано с увеличенным спросом на данное направление в начале января.

Кроме того, будут предоставлены дополнительные поезда на маршруте «Новокузнецк-Новосибирск» во время праздников. По информации Западно-Сибирской железной дороги, поезд №857/858, следующий из Новокузнецка в Новосибирск, будет работать в расширенном графике с 28 декабря по 9 января. В Новосибирск электричка будет отправляться ежедневно.

Цены на проезд в электричке в Новосибирской области вырастут с 1 января
Узнать подробнее
Читайте также:
В 2024 году новосибирские ветераны труда бесплатно проедут в электричкеЭлектричка под Новосибирском задержалась на час — люди ждали ее на морозеЭлектрички в Новосибирской области меняют расписание с 4 ноября 2023
#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Новый год#Электричка#Эмилия Губарева#Праздники#Новокузнецк#Поезда#Рейсы#Томск
Подпишитесь
Министры, депутаты и ученые: самые громкие суды и аресты 2023 года в Новосибирске
Сегодня, 02:00
SHAMAN, Rammstein, Instasamka: ТОП-10 отмененных концертов 2023 в Новосибирске
Сегодня, 00:30
Рекордная сделка: самый дорогой дом в Новосибирске продали за 100 млн
Сегодня, 03:36
Без новогоднего корпоратива остались более 50% новосибирцев
Сегодня, 04:37
«Выше на 8-10 °C»: аномально теплая предновогодняя неделя ожидается в Новосибирске
Сегодня, 03:02
Истребитель времен Второй мировой войны продают в Новосибирске за 54 млн рублей
Сегодня, 01:38