Поезда из Томска и Новокузнецка будут ходить чаще в Новосибирск на каникулах

Кроме того, будут предоставлены дополнительные поезда на маршруте «Новокузнецк-Новосибирск» во время праздников. По информации Западно-Сибирской железной дороги, поезд №857/858, следующий из Новокузнецка в Новосибирск, будет работать в расширенном графике с 28 декабря по 9 января. В Новосибирск электричка будет отправляться ежедневно.