Полис ОСАГО подорожал в Новосибирской области из-за санкций и мошенников

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Цена на полис ОСАГО увеличилась в НСО. Теперь средняя стоимость составляет 8,5 тыс. рублей (в прошлом году полис стоил 7 тысяч). Причиной такого подорожания являются растущие цены на автозапчасти из-за санкций, а также увеличение случаев мошенничества, связанных со страховками.
Количество купленных полисов ОСАГО в Новосибирской области с января по сентябрь 2023 года составило 572 тысячи. Общая стоимость этих полисов превысила 4,8 миллиарда рублей.
За девять месяцев текущего года страховые компании выплатили компенсации по 35,5 тысячи случаев. Общая сумма этих выплат составила 4 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом размеры компенсаций выросли на четверть.