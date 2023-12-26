Полис ОСАГО подорожал в Новосибирской области из-за санкций и мошенников

Цена на полис ОСАГО увеличилась в НСО. Теперь средняя стоимость составляет 8,5 тыс. рублей (в прошлом году полис стоил 7 тысяч). Причиной такого подорожания являются растущие цены на автозапчасти из-за санкций, а также увеличение случаев мошенничества, связанных со страховками.