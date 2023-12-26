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Почему ОСАГО стал дорогой

Полис ОСАГО подорожал в Новосибирской области из-за санкций и мошенников

26 декабря 2023, 04:43
Фото: 1MI
Почему ОСАГО стал дорогой
В Новосибирске поднялись цены на полисы ОСАГО из-за роста стоимости автозапчастей и увеличения количества мошенничества. Об этом сообщило Сибирское ГУ Банка России.

Цена на полис ОСАГО увеличилась в НСО. Теперь средняя стоимость составляет 8,5 тыс. рублей (в прошлом году полис стоил 7 тысяч). Причиной такого подорожания являются растущие цены на автозапчасти из-за санкций, а также увеличение случаев мошенничества, связанных со страховками.

Количество купленных полисов ОСАГО в Новосибирской области с января по сентябрь 2023 года составило 572 тысячи. Общая стоимость этих полисов превысила 4,8 миллиарда рублей.

За девять месяцев текущего года страховые компании выплатили компенсации по 35,5 тысячи случаев. Общая сумма этих выплат составила 4 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом размеры компенсаций выросли на четверть.

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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Санкции#Мошенничество#Автомобили#Мошенники#Эмилия Губарева#Подорожание
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