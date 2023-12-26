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Размеры прожиточного минимума 2024 в Новосибирской области и регионах СФО

Прожиточный минимум 2024 в Новосибирске меньше, чем в Красноярске — Новосибирскстат

26 декабря 2023, 04:12
Фото: Новосибирскстат
Размеры прожиточного минимума 2024 в Новосибирской области и регионах СФО

Новосибирск проиграл Красноярску в размерах прожиточного минимума 2024

Рейтинг размеров прожиточного минимума 2024 в регионах СФО опубликовал Новосибирскстат. Новосибирская область оказалась на пятом месте с прожиточным минимумом на душу населения 15 317 рублей.

В Новосибирской области прожиточный минимум 2024 для трудоспособного населения составляет 16 696 рублей, для пенсионеров — 13 173 рубля, а для детей — 15 871 рубль.

Прожиточный минимум на душу населения в Новосибирской области увеличится по сравнению с 2013 годом на 589 рулей, или 4%. Многие социальные выплаты и детские пособия в 2024 году увеличатся пропорционально росту прожиточного минимума.

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Самый высокий прожиточный минимум в СФО на 2024 год оказался в Красноярском крае — 17 153 рубля на душу населения. В Иркутской области, республиках Тыве и Хакасии прожиточный минимум тоже выше, чем в нашем регионе.

Прожиточный минимум для пенсионеров ниже, чем для трудоспособных новосибирцевПрожиточный минимум для пенсионеров ниже, чем для трудоспособных новосибирцев
Прожиточный минимум для пенсионеров ниже, чем для трудоспособных новосибирцев
Фото: 54.rosstat.gov.ru

Напомним, что МРОТ в России с 1 января 2024 года вырастет на 18,5%. Такие цифры были одобрены в Совете Федерации.

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#Экономика#Дмитрий Тростников#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#МРОТ#Пособия#Прожиточный мимимум#2024
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