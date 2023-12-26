Прожиточный минимум 2024 в Новосибирске меньше, чем в Красноярске — Новосибирскстат

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
В Новосибирской области прожиточный минимум 2024 для трудоспособного населения составляет 16 696 рублей, для пенсионеров — 13 173 рубля, а для детей — 15 871 рубль.
Прожиточный минимум на душу населения в Новосибирской области увеличится по сравнению с 2013 годом на 589 рулей, или 4%. Многие социальные выплаты и детские пособия в 2024 году увеличатся пропорционально росту прожиточного минимума.
Самый высокий прожиточный минимум в СФО на 2024 год оказался в Красноярском крае — 17 153 рубля на душу населения. В Иркутской области, республиках Тыве и Хакасии прожиточный минимум тоже выше, чем в нашем регионе.
Напомним, что МРОТ в России с 1 января 2024 года вырастет на 18,5%. Такие цифры были одобрены в Совете Федерации.