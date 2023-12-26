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Дом стоил 100 млн

Рекордная сделка: самый дорогой дом в Новосибирске продали за 100 млн

26 декабря 2023, 03:36
Фото: 1MI
Дом стоил 100 млн
В Заельцовском районе Новосибирска был продан дом за 100 миллионов рублей — это была самая дорогая сделка с недвижимостью в области в текущем году. Об этом сообщила на пресс-конференции Светлана Рягузова, руководитель регионального Управления Росреестра.

Раньше лидерство по стоимости за квадратный метр держали квартиры в Советском районе, однако в этот раз Заельцовский район оказался на первом месте.

По словам Светланы Рягузовой, высокая стоимость жилья в Заельцовском районе связана с тем, что там строится очень мало нового жилья. Поэтому даже если оно не является элитным, оно все равно остается дороже, чем в других районах.

В этом году цены на жилье в Новосибирской области достигли своего пика в феврале, но снизились к ноябрю. Стоимость за кв. метр выросла по сравнению с прошлыми годами.

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#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Дом#Эмилия Губарева
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