Рекордная сделка: самый дорогой дом в Новосибирске продали за 100 млн

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:38
Updated Сегодня, 03:38
Раньше лидерство по стоимости за квадратный метр держали квартиры в Советском районе, однако в этот раз Заельцовский район оказался на первом месте.
По словам Светланы Рягузовой, высокая стоимость жилья в Заельцовском районе связана с тем, что там строится очень мало нового жилья. Поэтому даже если оно не является элитным, оно все равно остается дороже, чем в других районах.
В этом году цены на жилье в Новосибирской области достигли своего пика в феврале, но снизились к ноябрю. Стоимость за кв. метр выросла по сравнению с прошлыми годами.