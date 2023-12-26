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Posted Сегодня, 02:18

Published Сегодня, 02:18

Modified Сегодня, 02:20

Updated Сегодня, 02:20

Продукты стали дорогими

Рестораны экономят на ингредиентах из-за роста цен в Новосибирске

26 декабря 2023, 02:18
Фото: Midjourney
Продукты стали дорогими
Рост цен на продукты заставил рестораны Новосибирска искать способы снижения затрат.

В Новосибирске рестораны начали заменять ингредиенты в своих блюдах на более экономичные, так как цены на некоторые продукты резко выросли, сообщают «Новосибирские новости».

Такая тенденция наблюдается по всей стране. Один из продуктов, стоимость которого значительно увеличилась, — куриное яйцо. Рестораны начали его заменять на утиные или перепелиные яйца, что позволяет сэкономить примерно 30% на стоимости.

Кроме того, в современных российских ресторанах используются и другие приемы для снижения затрат на ингредиенты. Например, вместо итальянского пармезана можно встретить белорусский аналог. А куриное мясо заменяют на утиное.

Не простое, а золотое — где в Новосибирске найти дешевые яйца
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#Общество#Новосибирск#Цены#Продукты#Рестораны#Эмилия Губарева
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