Рестораны экономят на ингредиентах из-за роста цен в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
В Новосибирске рестораны начали заменять ингредиенты в своих блюдах на более экономичные, так как цены на некоторые продукты резко выросли, сообщают «Новосибирские новости».
Такая тенденция наблюдается по всей стране. Один из продуктов, стоимость которого значительно увеличилась, — куриное яйцо. Рестораны начали его заменять на утиные или перепелиные яйца, что позволяет сэкономить примерно 30% на стоимости.
Кроме того, в современных российских ресторанах используются и другие приемы для снижения затрат на ингредиенты. Например, вместо итальянского пармезана можно встретить белорусский аналог. А куриное мясо заменяют на утиное.