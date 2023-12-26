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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 14:32

Updated Сегодня, 14:32

Мужчину похоронили как бесхозного

Сгоревшего на пожаре новосибирца похоронили как бомжа

26 декабря 2023, 12:35
Фото: precedent.tv
Мужчину похоронили как бесхозного

В Новосибирске сгоревшего на пожаре признали бесхозным из-за ошибки следователя

В Новосибирске произошел вопиющий инцидент. Сгоревшего на пожаре в частном доме мужчину похоронили как бесхозного. Виной всему стала ошибка следователя.

Трагедия случилась 1 ноября. Житель Новосибирска Дмитрий Паша-Заде перестал выходить на связь с родными. Позже они узнали о его гибели на пожаре и поехали на опознание.

«8 ноября мне позвонили из Следственного комитета. Была назначена генетическая экспертиза. Старший сын сдал тест ДНК. Результаты пришли только 22 декабря. Вероятность родства — 99,98%», — рассказала precedent.tv мать погибшего Елена Шевелева.
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Мужчину хотели похоронить, когда выяснилось, что Дмитрий уже захоронен на Гусинобродском кладбище. Причиной стала ошибка следователя, который не поставил отметку «Запрещено к захоронению». В итоге новосибирца похоронили как бесхозный труп.

Елена Шевелева уже написала жалобу в прокуратуру Новосибирской области.

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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Похороны#Гибель#Следователи#Ошибка#Александр Ляхов
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