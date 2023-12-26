Сгоревшего на пожаре новосибирца похоронили как бомжа

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Трагедия случилась 1 ноября. Житель Новосибирска Дмитрий Паша-Заде перестал выходить на связь с родными. Позже они узнали о его гибели на пожаре и поехали на опознание.
«8 ноября мне позвонили из Следственного комитета. Была назначена генетическая экспертиза. Старший сын сдал тест ДНК. Результаты пришли только 22 декабря. Вероятность родства — 99,98%», — рассказала precedent.tv мать погибшего Елена Шевелева.
Мужчину хотели похоронить, когда выяснилось, что Дмитрий уже захоронен на Гусинобродском кладбище. Причиной стала ошибка следователя, который не поставил отметку «Запрещено к захоронению». В итоге новосибирца похоронили как бесхозный труп.
Елена Шевелева уже написала жалобу в прокуратуру Новосибирской области.