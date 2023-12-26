SHAMAN, Rammstein, Instasamka: ТОП-10 отмененных концертов 2023 в Новосибирске

В марте на первой афише фестиваля в качестве хедлайнеров были изображены четыре лица: Владимир Кузьмин, Мукка, и лидеры групп «Три дня Дождя» и «Сплин». Первое громкое изменение в афише произошло после того, как лидер группы «Сплин» Александр Васильев поддержал артистов, которые сбежали из страны с начала СВО. Затем отменили концерт Глеба Викторова, солиста группы «Три дня дождя»: вероятно, после его пьяной выходки на сцене, где он буквально падал и не мог связать слова. Тогда артист сделал перерыв в своей карьере и даже уехал на лечение. Однако позже все-таки в Новосибирск он приехал, но осенью.