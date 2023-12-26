SHAMAN, Rammstein, Instasamka: ТОП-10 отмененных концертов 2023 в Новосибирске

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Патриотический певец Шаман должен был выступить в Новосибирске 14 и 15 декабря. Однако утром 14 числа стало известно, что он отменил концерт. Для его сибирских фанатов это стало полной неожиданностью, ведь билеты на выступление они раскупили задолго до начала концерта. Отмену автор хитов «Я русский» и «Вместе» объяснил независящими от него причинами. Следующий концерт новосибирцы ждут в феврале 2024 года.
1 сентября в Новосибирске отменили концерт «Симфония Rammstein» в исполнении оркестра CAGMO. Выступление сорвалось после бурного скандала, так как именно общественники «Радель» добивались отмены немецкой метал-группы. Причина — исполнение такой музыки нецелесообразно в условиях, пока проводится спецоперация на Украине, а также санкциях Запада против России.
Концерт рок-группы, в которую входят Константин Кинчев, Петр Самойлов, Павел Зелицкий, Александр Пьянков, Дмитрий Парфенов, Андрей Вдовиченко, внезапно отменили 30 ноября. Выступление перенесли из-за болезни музыкального лидера Константина Кинчева. Концерт перенесли на февраль 2024 года.
11-13 августа на территории аэродрома «Мочище» прошел рок-фестиваль «Ветер Сибири». На мероприятие под открытым небом билеты покупались за год. На афишах были представлены многие известные артисты, однако чем ближе было мероприятие, тем прошло больше отмен.
В марте на первой афише фестиваля в качестве хедлайнеров были изображены четыре лица: Владимир Кузьмин, Мукка, и лидеры групп «Три дня Дождя» и «Сплин». Первое громкое изменение в афише произошло после того, как лидер группы «Сплин» Александр Васильев поддержал артистов, которые сбежали из страны с начала СВО. Затем отменили концерт Глеба Викторова, солиста группы «Три дня дождя»: вероятно, после его пьяной выходки на сцене, где он буквально падал и не мог связать слова. Тогда артист сделал перерыв в своей карьере и даже уехал на лечение. Однако позже все-таки в Новосибирск он приехал, но осенью.
Скандально известная певица Дарья Зотеева должна была приехать в Новосибирск в марте. Однако ее концерт отменили по всей России и перенесли на 2024 год. При этом новосибирские активисты уже требуют не пускать ее на сцену. В январе глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила принять меры в отношении исполнительницы. По ее мнению, в погоне за сверхприбылью, артистка рекламировала магазины по продаже наркотиков.
Диджей Smash так и не приехал в Новосибирск 17 марта. При этом организаторы причины не назвали. Но пообещали, что музыкант вернется в столицу Сибири чуть позже.
Артист негативно высказался об СВО, чем настроил свою аудиторию против своего творчества. Однако он рискнул запустить серию концертов в Сибири, за что получил много хейта. Выступления планировались 27, 29 и 30 апреля. Все они отменились, что и было ожидаемым.
Концерт российской рок-группы Кис-Кис не состоялся в Новосибирске 10 мая. Организаторы объяснили это независящими от них причинами. Причем не состоялся весь тур по России. Артисты назвали это «сложной ситуации вокруг группы».
Певица Монеточка*, признанная иноагентом, отменила все свои выступления в России. Артистка также негативно высказывалась об СВО. *Певица признана иностранным агентом.
Отметим, что также в Новосибирске добивались отмены концерта Дианы Арбениной. Связано это с ее политическими взглядами. Скандал дошел до губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Две недели в Новосибирске был настоящий скандал, однако концерт все же состоялся. В зрительном зале было около пяти тысяч человек.