Скорая попала в ДТП с фурой на трассе в Новосибирской области

Posted Сегодня, 02:24
Published Сегодня, 02:24
Modified Сегодня, 02:26
Updated Сегодня, 02:26
Информация о случившемся была опубликована в ВК-группе «АСТ-54». Оба инцидента произошли в Коченевском районе на Омском тракте рядом с гостиницей «Мираж».
Все началось с того, что фура столкнулась с трактором коммунальных служб. Затем другая фура столкнулась с машиной «скорой помощи», которая ехала на место первого ДТП. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Пока нет официальных комментариев относительно случившегося. Обстоятельства происшествия выясняются.