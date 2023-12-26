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Published Сегодня, 02:24

Modified Сегодня, 02:26

Updated Сегодня, 02:26

Два жестких ДТП произошло в НСО

Скорая попала в ДТП с фурой на трассе в Новосибирской области

26 декабря 2023, 02:24
Фото: atas.info
Два жестких ДТП произошло в НСО
В Новосибирской области 26 декабря произошли два автомобильных происшествия подряд. Во второй аварии пострадала машина скорой помощи, которая направлялась на помощь пострадавшим в первом ДТП.

Информация о случившемся была опубликована в ВК-группе «АСТ-54». Оба инцидента произошли в Коченевском районе на Омском тракте рядом с гостиницей «Мираж».

Все началось с того, что фура столкнулась с трактором коммунальных служб. Затем другая фура столкнулась с машиной «скорой помощи», которая ехала на место первого ДТП. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Пока нет официальных комментариев относительно случившегося. Обстоятельства происшествия выясняются.

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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Скорая помощь#Эмилия Губарева
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