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Такая карина была в парке месяц назад

Сквер S7 «Крылья Сибири» открыли после реконструкции в Новосибирске

26 декабря 2023, 01:20
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Такая карина была в парке месяц назад
25 декабря в центре Новосибирска открылся сквер «Крылья Сибири» после его реконструкции. Ремонтные работы начались в августе этого года.

Десять лет назад сквер был открыт авиакомпанией S7. Сейчас он называется «Крылья Сибири». В честь 130-летия города, компания решила подарить зеленую зону обновленной реконструкции.

На территории сквера были обновлены тротуары, заменены скамейки и установлены качели и мусорные баки. Кроме того, парк украшает световая инсталляция, напоминающая самолет и его траекторию полета.

Весной авиакомпания S7 планирует приступить к озеленению парка. Там будут высажены цветущие кустарники и сосны, восстановлены газоны и живые изгороди, а также будет заменен декоративный элемент фонтана. Эти работы завершат к майским праздникам.

В Новосибирске представили проект реконструкции сквера «Крылья Сибири»
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#Город#Новосибирск#Реконструкция#Эмилия Губарева#Крылья Сибири
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