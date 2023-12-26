Сквер S7 «Крылья Сибири» открыли после реконструкции в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Десять лет назад сквер был открыт авиакомпанией S7. Сейчас он называется «Крылья Сибири». В честь 130-летия города, компания решила подарить зеленую зону обновленной реконструкции.
На территории сквера были обновлены тротуары, заменены скамейки и установлены качели и мусорные баки. Кроме того, парк украшает световая инсталляция, напоминающая самолет и его траекторию полета.
Весной авиакомпания S7 планирует приступить к озеленению парка. Там будут высажены цветущие кустарники и сосны, восстановлены газоны и живые изгороди, а также будет заменен декоративный элемент фонтана. Эти работы завершат к майским праздникам.