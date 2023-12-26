atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

«Траст» получил больше миллиарда рублей от продажи КФ «Богатырь»

«Траст» получил больше миллиарда рублей от продажи КФ «Богатырь»

26 декабря 2023, 09:09
Фото: с сайта БНА «Траст»
Банк непрофильных активов «Траст» получил от продажи кондитерской фабрики «Богатырь» более 1 млрд рублей.

Актив был продан в рамках процедуры банкротства конкурсным управляющим. Цена лота по итогам открытого аукциона составила 1,2 млрд рублей. Компания передана новому владельцу — ООО УК «ТЭКС».

В лот вошли два земельных участка площадью 41,9 тыс. кв. м (с правом аренды на 49 лет) и площадью 4 тыс. кв. м (с правом собственности), а также шесть производственных и складских помещений. Фабрика расположена в Зеленограде. Имеет производственное оборудование (более 300 наименований), среди них фасовочно-упаковочные аппараты, производственные линии, котлы для пара и другое.

Подпишитесь
Министры, депутаты и ученые: самые громкие суды и аресты 2023 года в Новосибирске
Сегодня, 02:00
SHAMAN, Rammstein, Instasamka: ТОП-10 отмененных концертов 2023 в Новосибирске
Сегодня, 00:30
Рекордная сделка: самый дорогой дом в Новосибирске продали за 100 млн
Сегодня, 03:36
Без новогоднего корпоратива остались более 50% новосибирцев
Сегодня, 04:37
«Выше на 8-10 °C»: аномально теплая предновогодняя неделя ожидается в Новосибирске
Сегодня, 03:02
Истребитель времен Второй мировой войны продают в Новосибирске за 54 млн рублей
Сегодня, 01:38