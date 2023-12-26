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Цены выросли на 15-20%

Цены на отдых в России в 2024 году — как изменится стоимость

26 декабря 2023, 07:41
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Цены выросли на 15-20%

Отдых в России в 2024 году станет дороже

Отпуск в России становится все более дорогим: расходы на проживание в отелях в текущем году выросли на 14–20%. Это удорожание часто ассоциируется с ростом показателей внутреннего и въездного туризма, но такая связь не всегда точна. Какие перспективы ждут туристов в 2024 году?

Как сообщают «Новые известия» со ссылкой на сервис Travelline, средняя стоимость бронирования в отелях и гостиницах России выросла на 14,4% и достигла отметки в 6 900 рублей в сутки. Сервис бронирования отелей Ostrovok.ru отмечает рост на 15%, приближаясь к отметке в 5 100 рублей, в то время как «Яндекс Путешествия» фиксируют подорожание на 20%, с уровнем в 5 500 рублей.

Особенно высокие цены в настоящее время наблюдаются на горнолыжных курортах. Еще в середине осени, по данным «МТС Travel», номера с бронированием на начало 2024 года продавались в среднем за 10 600 рублей в сутки, что на 15% превышает прошлогодние расценки. Этот рост характерен для всей страны. Номера на курорте Большой Вудъявр у Кировска подорожали на 27%, достигнув отметки в 7 300 рублей, в Красной Поляне подорожали на 26%, составив 13 000 рублей, а на Шерегеше — на 20%, достигнув 8 000 рублей. В настоящее время, когда горнолыжный сезон находится в разгаре, цены на проживание ограничиваются порой только фантазией владельцев.

Согласно данным СберАналитики, за январь–сентябрь 2023 года количество туристов, путешествующих по России, выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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#Общество#Новосибирск#Россия#Отдых#Туризм#Путешествия#Алина Гурицкая
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