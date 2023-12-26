Цены на отдых в России в 2024 году — как изменится стоимость

Особенно высокие цены в настоящее время наблюдаются на горнолыжных курортах. Еще в середине осени, по данным «МТС Travel», номера с бронированием на начало 2024 года продавались в среднем за 10 600 рублей в сутки, что на 15% превышает прошлогодние расценки. Этот рост характерен для всей страны. Номера на курорте Большой Вудъявр у Кировска подорожали на 27%, достигнув отметки в 7 300 рублей, в Красной Поляне подорожали на 26%, составив 13 000 рублей, а на Шерегеше — на 20%, достигнув 8 000 рублей. В настоящее время, когда горнолыжный сезон находится в разгаре, цены на проживание ограничиваются порой только фантазией владельцев.