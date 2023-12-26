Туристам посоветовали Новосибирск для празднования католического Рождества

Новосибирск вошел в Топ-10 городов Россидля празднования католического Рождества

25 декабря новосибирские католики отметили Рождество. У верующих начался Рождественский период литургического года. Одновременно с этим туристам посоветовали именно Новосибирск для встречи праздника.