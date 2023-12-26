Туристам посоветовали Новосибирск для празднования католического Рождества

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Соответствующий рейтинг составили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.ру. Новосибирск занял девятую строчку в Топ-10 ресурса. Также в списке находятся Геленджик, Красная Поляна, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Калининград, Москва и Санкт-Петербург.
На данный момент ночь в новосибирском отеле на Рождество обойдется от 2,9 тысяч рублей.
Новосибирск является главным городом Преображенской католической епархии архиепархии Матери Божией Римско-католической церкви в России. Настоятель кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске отец Григорий Федосеев подробно рассказал Atas.Info о традициях и особенностях католического Рождества.