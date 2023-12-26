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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Католическое Рождество посоветовали встретить в Новосибирске

Туристам посоветовали Новосибирск для празднования католического Рождества

26 декабря 2023, 09:25
Фото: nskcathedral.ru
Католическое Рождество посоветовали встретить в Новосибирске

Новосибирск вошел в Топ-10 городов Россидля празднования католического Рождества

25 декабря новосибирские католики отметили Рождество. У верующих начался Рождественский период литургического года. Одновременно с этим туристам посоветовали именно Новосибирск для встречи праздника.

Соответствующий рейтинг составили эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.ру. Новосибирск занял девятую строчку в Топ-10 ресурса. Также в списке находятся Геленджик, Красная Поляна, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Калининград, Москва и Санкт-Петербург.

На данный момент ночь в новосибирском отеле на Рождество обойдется от 2,9 тысяч рублей.

Новосибирск является главным городом Преображенской католической епархии архиепархии Матери Божией Римско-католической церкви в России. Настоятель кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске отец Григорий Федосеев подробно рассказал Atas.Info о традициях и особенностях католического Рождества.

Как празднуют католическое Рождество 25 декабря — рассказал новосибирский священник
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#Общество#Новосибирск#Праздник#Религия#Рейтинг#Туризм#Туристы#Рождество#Александр Ляхов
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